Avanzan negociaciones de sección 288 para llegar a acuerdo en Monclova

Los ex dirigentes del Sindicato Nacional Democrático minero de la sección 288 acusados de administración fraudulenta, llevan pláticas avanzadas con la representación legal del Comité Ejecutivo Nacional del gremio, para llegar a un arreglo extrajudicial y reparar el daño económico a la tesorería de la central obrera, restituyendo el dinero indebidamente extraído.

Esto fue informado por Fidel Hernandez Puente, abogado del sindicato, quien indicó que en las últimas cuatro semanas han sostenido cinco reuniones los imputados de administración fraudulenta con la representación legal del sindicato para llegar a un acuerdo.

Señaló que es el momento no se habla de una cantidad determinada porque la asamblea sindical, que es la máxima autoridad debe tener conocimiento de la oferta y votar por aceptarla o rechazarla.

En mayo de 2019 se detectó un faltante de más de 18 millones de pesos de las cuentas bancarias de la sección 288 de Sindicato Minero.

De estos recursos, 7.4 millones corresponden al fondo pro huelga, dinero que debía entregarse a los trabajadores.

Los presuntos responsables, imputados por el Ministerio Público son el ex secretario general local, Patricio “A”; el ex tesorero, Francisco “B”; y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Jorge “N”.

Hernandez Puente señaló que la pericial contable realizada por la parte acusadora apunta a una cantidad millonaria, pero la defensa de los demandados podrían solicitar una segunda auditoría, y el juez podría ordenar una tercera imparcial como parte del proceso judicial.

Señaló que es tu alargaría más el juicio, que ya lleva tres años y alejaría en tiempo la posibilidad de recuperar los recursos económicos extraídos de las cuentas bancarias de la sección 288.

Considero como positivo que los imputados busquen un arreglo a través de una negociación, de la cual el juzgado penal tiene conocimiento.