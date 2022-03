Avanzan 13 equipos de Peñoles a playoffs de FIRST Laguna Regional; 8 son laguneros

Con la selección de alianzas arrancaron este sábado los playoffs para definir al campeón de la competencia de robótica FIRST Laguna Regional realizada en la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna. Avanzaron a la fase eliminatoria 13 equipos de estudiantes de entre 14 y 18 años auspiciados por Industrias Peñoles y Fresnillo plc, entre ellos 8 de la Comarca Lagunera, de instituciones educativas como:

Colegio Cervantes de Torreón (CERBOTICS 4400), Cetis número 47 de Gómez Palacio (7669 Techno R4v7ns), Tecnológico de La Laguna (Apollo Black Cat 8105), Conalep Torreón (DESERT EAGLES 5705), PrepaTec Laguna (ROULT 4403), Tecmilenio Torreón (DEROF 4735), Colegio Americano de Torreón (TCATs 5526) y Cbtis número 159 de Gómez Palacio (CP-BOTS 4355).

Los demás equipos patrocinados por la empresa minera y su filial son Jeunes d’argent 7037 del Cbtis número 1 de Fresnillo; Cecyte No. 12 VELABOTS de Velardeña 7577; CABOTS Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 6896; POTROBOTS del Cecytech de Chihuahua 7040 y LeopardBots Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México plantel Zacazonapan 7161.

El resto de los contingentes que avanzaron a los playoffs son 3158 PrepaTec TECBOT Toluca 3158; Tigres de Universidad Autónoma de Nuevo León 6652; PrepaTec XRAMS Juárez 6200; PrepaTec Daedalus de Zapopan 7102; Tecmilenio ARCADIA Universidad Tecmilenio Tlaquepaque 6608; PrepaTec Botbusters Monterrey 4635; 3478 PrepaTec Lambot San Luis Potosí; 4775 Aztech Robotis Ciudad de México y PrepaTec Blue Inginition Saltillo 3526, PrepaTec Balam Esmeralda de Atizapan 3527 y Charger Tecmilenio Juárez 6483.

Los partidos finales se programaron en punto de las 13:30 horas y la ceremonia de premiación y clausura del regional se tiene contemplada a las 16:30 horas. En estos momentos, se vive un gran ambiente en la Arena Borregos, hay nerviosismo y mucha adrenalina en el FIRST Laguna Regional que busca a una alianza campeona y a los cuatro equipos que se llevarán su pase al mundial de Houston, Texas.

En las gradas hay gritos ensordecedores, movimiento de pompones y bailes de botargas mientras que en el área de Pits los equipos trabajan a marchas forzadas realizando los últimos ajustes a los robots antes de que salten al terreno de juego. Las y los jóvenes que clasificaron a los playoffs saben que esta es la última oportunidad para avanzar a la gran final del concurso de robótica más intenso y emocionante de México.

ELIMINATORIA

En esta edición 2022 presencial del FIRST Laguna Regional participaron 39 equipos de 15 entidades del país por lo que aquellos contingentes que no fueron seleccionados para formar parte de las alianzas azules y rojas deberán esperar con sus robots ya que si alguno de los que están en playoffs ya no puede competir, ellos tendrán la oportunidad de entrar a la fase eliminatoria, de acuerdo al ranking.