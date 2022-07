Autoridades de San Pedro no han detectado menores de edad bebiendo en quintas

Se mantienen los operativos en quintas y balnearios en San Pedro y hasta el momento no se ha detectado a menores de edad, ingiriendo bebidas embriagantes, afirmó el director de Protección Civil, Dario Fuentes Rubio.

El funcionario indicó que, la última ocasión que se detectó a menores de edad en estado inconveniente fue hace alrededor de 3 meses y se procedió a la clausura, ahora la “irregularidad” que los propietarios incurren es no tener actualizada su licencia de funcionamiento, pero solamente se les hace la invitación que acudan al Departamento de Ingresos, pues esa es una faculta de dicha área.

“Tenemos operativos que llevamos constantemente los fines de semana en quintas y recreativos, pero, pues bueno, en San Pedro solamente hay un recreativo ahorita. Lo único que hemos detectado es que no tienen actualizada su licencia de funcionamiento y pues se les hace la invitación para que se regularicen casi en todas las los lugares en los que nos hemos dado cuenta, pues son fiestas familiares, no se han detectado fiestas con ingesta de alcohol menores de edad la única fue hace unos 3 meses y se hizo el desalojo”, recalcó.

Reiteró que al no contar con la documentación correspondiente solamente se les pide regularizar su situación y si en una segunda visita no cuentan lo han hecho, entonces se le notifica a Ingresos para que ellos acudan.

“Nosotros les hacemos la invitación verbalmente y se le notifica a Ingresos y ellos son los que mandan el oficio y porque casi siempre hemos encontramos familias y pues ellos no tienen la culpa a la hora de rentar el lugar, no tendrían por qué revisar si la quinta cuenta con los permisos, eso es una responsabilidad de los propietarios y la verdad decidimos no desalojar a los invitados, para no ser arbitrarios, pues, los propietarios son los que están obligados a regularizar su situación", añadió

Con relación al número de propiedades con esas características, el director de Protección Civil, expresó que no se cuenta con un padrón real, ya que en el último año se han construido más, pero reiteró que los permisos los expide el Departamento de Ingresos y todavía no se ha actualizado la relación de predios, por lo que los operativos se realizan de acuerdo el listado que se les dejó en la pasada Administración y dijo son algunas 65 predios.