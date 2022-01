Autora Elizabeth Strout vuelve al llamado de Lucy Barton

En su nueva novela, Elizabeth Strout (1956) ha retornado su tinta hacia el personaje de Lucy Barton. La autora nacida en Main, pero residente en Nueva York, ha compartido los detalles de su obra Ay, William (Alfaguara, 2022) este miércoles, en una rueda de prensa virtual organizada por Penguin Random House.

La sinopsis indica que Lucy Barton se convierte en confidente y apoyo de William, su exmarido, con quien tiene dos hijas adultas. El hombre ahora es un desconocido, presa de terrores nocturnos y se empecina en develar el secreto de su madre.

William se ha casado de nuevo, pero su matrimonio tambalea y solicita a su exesposa que lo acompañe a un viaje donde no volverá a ser el mismo. La autora ganadora del Premio Pulitzer en 2009, demuestra en este libro no haber perdido el tacto al momento de construir sus personajes.

“Cuando trabajo con uno de mis personajes, me da la sensación de que si no los conozco bien tengo que dejarlos libres. Una vez que pasa eso, siento que los comprendo y puedo observarlos, hacer cosas distintas con ellos”.

Ay, William forma parte de la trilogía de Lucy Barton, escritora de mediana edad que aparece también en las novelas Me llamo Lucy Barton (2016) y Todo es posible (2017).

“Lucy Barton es parecida en mí en la misma forma en que dos de mis personajes lo son, puesto que tengo que empezar desde el principio con ellos. Tengo que comprender algo en un personaje que sea hombre o mujer y, en ese sentido me ocurre lo mismo con Lucy Barton. Pero yo no soy Lucy Barton, la entiendo en el mismo sentido que puedo entender a todos mis personajes.

Y es que Strout se interesa por personajes comunes, por lo ordinario. Indaga en la personalidad de cada uno, dialoga con su pasado, los observa y los comprende, aunque acepta que es imposible conocerlos del todo.

“Siempre, desde que yo era muy joven, me ha interesado la vida de todos los días, la gente cotidiana, todo lo normal y el universo que rodea todo eso. Siempre he tenido ese interés y siempre me he preguntado: ¿Cómo será la vida de estas personas? ¿Cómo vivirán estas gentes? Siempre he querido saber cómo es la vida de la gente ordinaria, de la gente normal y corriente, cómo es su vida interior, porque creo que todos nosotros tenemos una vida interior y nos encontramos con el mundo real”.

En cuanto a la libertad que existe en la obra, la autora señala una dualidad. Si bien uno toma sus propias decisiones y elige la vida que se ha querido, también existe una condición contraria. Strout piensa que la libertad se encuentra en un intersticio entre las dos posturas.

“Es interesante, porque cuando William habla a Lucy, se ve hasta qué punto elegimos algo en nuestra vida. En esta conversación, Lucy piensa que ha podido elegir y vivir la vida como ella ha querido, y que ha sido libre para ello. Pero William dice que no, que en absoluto se es libre para elegir lo que uno quiere. Yo en el fondo, aunque en un principio pensaba como ella, tengo que decir que comparto ambos puntos de vista. Hay un equilibrio, está entre las dos cosas, ambas pueden tenerse en cuenta a la hora de pensar en la libertad”.

Al diseñar la lectura en primera persona, la autora escuchó la voz de Lucy Barton, una voz potente. Así debía escribir la novela, aunque señala que era un factor que le preocupaba, pues antes no había escrito en primera persona.

“Uno de los problemas de escribir en primera persona es que únicamente podemos ver las cosas desde el punto de vista de quien habla, en este caso, desde la propia Lucy”.