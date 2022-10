Autor esrilanqués Shehan Karunatilaka gana el Booker Prize 2022

Gracias a su novela The seven moons of Maali Almeida, el autor Shehan Karunatilaka resultó acreedor al prestigioso Booker Prize 2022, en un momento simbólico donde su país natal, Sri Lanka, se encuentra sumergido en una profunda crisis económica.

Karunatilaka nació en 1975, en Galle, al sur de Sri Lanka. Se crio en Colombo, la capital de esa nación, para luego estudiar en Nueva Zelanda y vivir en Londres, Amsterdam y Singapur. Trabajó como redactor publicitario, incluso fue miembro de una banda de rock alternativo denominada Independent .

Chinaman: The legend of Pradeep Mathew, su primera novela, fue publicada en el año 2010 y ganó galardones como el Commonwealth Prize, el DSC Prize y el Gratiaen Prize.

The seven moons of Maali Almeida es una inmersión en el traumático pasado de Sri Lanka. Narra la historia de Malina Almeida (mejor conocido como Maali), un fotógrafo de guerra que revive en un inframundo poblado de víctimas del conflicto bélico que ese país enfrentó a finales de los años ochenta.

La novela emplea episodios históricos, como la lucha del gobierno esrilanqués contra los Tigres Tamiles, el principal grupo separatista. También aparecen personajes reales como Richard de Zoysa, periodista asesinado en 1990, o Rajani Thiranagama, activista muerta a manos de los Tigres Tamiles en 1989.

El mundo en The seven moons of Maali Almeida es una evocación, una versión realista del más allá, donde la burocracia tediosa y disfuncional hace que una horda de fantasmas confundidos esperan ser procesados.

La novela está escrita en segunda persona. Maali Almeida se despierta en 1989 y se propone resolver su propio asesinato. En su camino le dicen que tiene “siete lunas” para descubrir quién lo mató y recuperar su archivo de fotografías. Así se encuentra con víctimas mutiladas de la violencia.

La guerra del gobierno esrilanqués contra los Tigres Tamiles culminó en 2009, tras una sangrienta operación militar. No obstante, el país continúa inmerso en un largo proceso de reconciliación, mismo ha sido denunciado por su aletargado paso por parte de organizaciones de Amnistía Internacional.

Shehan Karunatilaka es el segundo escritor esrilanqués en ganar el Booker Prize, desde su creación en 1969, luego de que Michael Ondaatje lo ganara gracias a su novela El paciente inglés, en 1992.

El Booker Prize contiene un monto de 50 mil libras esterlinas (aproximadamente un millón 133 mil 650 pesos mexicanos) y reconoce a la mejor literatura hecha en habla inglesa. Hasta 2014, sólo se permitía la participación de autores de Gran Bretaña, Irlanda, la Commonwealth y Zimbabue. Actualmente, pueden participar escritores de habla inglesa cuyo trabajo se publique en Gran Bretaña o Irlanda.

El premio has ido obtenido por grandes plumas como las de VS Naipaul, Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ian McEwan y Hilary Mantel.

Shehan Karunatilaka recibió el Booker Prize en Londres, el pasado lunes por la noche, en una ceremonia que contó con la participación de la cantante Dua Lipa y de Camilla, la reina consorte y esposa del rey Carlos III.