Aún sin móvil de masacre en escuela primaria en Uvalde

En víspera de cumplirse 24 horas de la masacre registrada en una escuela primaria de Uvalde en Texas, hasta el momento no se tiene un móvil de la actuación de un joven que ingresó, se atrincheró en un salón y asesinó a 19 niños y dos trabajadores de la escuela; se espera la visita de Greg Abbott, gobernador de Texas.

-

"Lo más nuevo es que corrimos un reporte criminal del sospechoso, no tenía historial criminal, vivía con sus abuelos, donde sucedió este primer incidente. Lo que sabemos es que el sospechoso no está empleado, no tenía trabajo, sabemos que era residente de aquí, que tenía 18 años", fue lo que dio a conocer esta mañana el sargento Erick Estrada.