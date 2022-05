Aún me acuerdo de la Maestra Jimena: Gabriela Rivero

A inicios de 1989, la telenovela Carrusel comenzó transmisiones en la pantalla chica de México volviéndose un éxito total y catapultando la carrera de la actriz Gabriela Rivero gracias al personaje de la "Maestra Jimena".

En este Día del Maestro, Rivero charló en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre tal papel que marcó su vida y además reveló sus nexos con la Comarca Lagunera.

"La 'Maestra Jimena' fue una bendición para mí porque me dio la oportunidad de traspasar fronteras.

"A mí me decían que trabajar con niños o animales era complicado porque te quitan la pantalla y yo siempre traté de compartir y eso fue importante para que trascendiéramos; a la fecha nos seguimos hablando todos del elenco", mencionó.

Aseguró Rivero que no le molesta que en la actualidad la gente la siga llamando "Maestra Jimena".

"Nunca me he mortificado eso. Me da gusto que recuerden siempre Carrusel y Carrusel de las Américas. Tantas cosas que han pasado desde que salió la novela y las personas aún se acuerdan de la maestra y eso me da mucho gusto".

Por otro lado, Rivero se mostró también emocionada del éxito que ha tenido su más reciente telenovela, Amor dividido.

"Ahí estamos de lunes a viernes a las 18:30 por el Canal de las Estrellas. La historia está muy padre. Cualquiera se puede identificar con los personajes.

"Ahora, tocamos temas muy reales y actuales como la migración. Vemos cómo hay quienes tratan de cruzar el Río Bravo sin papeles y enfrentan terribles consecuencias", mencionó.

En la trama, Gabriela encarna a "Rosaura", una mujer madura, simpática y dueña de un café Internet.

"Es una muy entregada a la familia y que no se le cierra el mundo. Ella es muy religiosa y algo controladora; estoy muy agradecida con este personaje y con esta telenovela".

La artista se mostró satisfecha de poder formar parte de un proyecto que lleva entretenimiento a los hogares en estos tiempos complicados.

"Hicimos esta novela con muchos cuidados porque seguimos en pandemia aún; me da gusto que la audiencia tenga opciones como Amor divido para despejarse y disfrutar".

Destacó la intérprete que algo que le encanta de su trayectoria es que jamás se ha visto inmersa en polémicas.

" Es complicado porque siempre te tratan de buscar algo, pero he tenido suerte de estar en varios proyectos, nunca falta uno que no te haya gustado, sin embargo, en todos estos años pesa mucho más lo bueno que lo malo".

La actriz, Gabriela Rivero, externó que recién vino a Torreón a una boda. Confesó que aquí cuenta con familiares.

"Yo tengo familia en Torreón. Los Teele Abaroa son mi familia. En mis veranos yo me la pasaba en Torreón y me la pasaba muy bien", expresó muy entusiasmada.