Aumento de casos COVID en Europa y Asia, combinación de variantes Delta y Ómicron

Julio Garibaldi Zapatero, director del Hospital General de la Secretaría de Salud, refirió que en los últimos 10 días se ha registrado un incremento de casos de Coronavirus en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Austria y China; reportándose hasta 17 mil casos al día.

El funcionario estatal refirió que, conforme a la información que hasta el momento se tiene sobre los casos de contagios de COVID en países de Europa y Asia, se trata de una combinación de las variantes Delta y Ómicron. Indicó que, el caso más notorio es China, considerando que nuevamente han invitado al confinamiento de su población.

Además de puntualizar que de ninguna manera refiere que se trate de una quinta ola de contagios, solo establece que se trata de un incremento en este tipo de casos de contagios de Coronavirus.

Garibaldi Zapatero señaló que, a pesar de que hoy solo tienen un paciente hospitalizado, han tenido cada vez menos gente en urgencias respiratorias, que ya no han tenido casos positivos en el TRIAGE respiratorio; continúa invitando a la población a mantener las medidas de auto cuidado: lavado de manos, mantener distancia social y el uso de cubre bocas.

"Las personas que no están vacunadas o que tiene una comorbilidad, aunque se declare que se acabe la pandemia, van a seguir teniendo riesgo de presentar la enfermedad en su forma grave. Esto que está ocurriendo ahorita, no quiere decir, que se acabó la pandemia, no quiere decir que vamos a dejar de tener neumonías asociadas a Covid", indicó Garibaldi Zapatero.