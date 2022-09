Audios expondrían que Natalia Subtil sí recibe dinero por parte de Sergio Mayer Mori y su familia

Actualmente, Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori viven una batalla campal luego de que la modelo asegurara que el actor era un padre irresponsable y que no recibía ningún apoyo económico de si parte.

Ahora, a varios años de estas acusaciones, una supuesta amiga cercana a Natalia ha informado que Sergio Mayer Mori sí le ha dado dinero, e incluso ha pagado la escuela de su hija Mila, contrario a lo que Subtil ha declarado.

“La realidad es que en todo este tiempo ha tenido todo el apoyo de la familia de su ex. Cuando no le da Sergio Jr., le da el papá Sergio Mayer o hasta Bárbara Mori, incluso hasta los bisabuelos, los padres de Sergio Mayer le han dado dinero y cosas. Natalia ha entrado en una zona de confort en la que pretende que los Mayer y Mori le solucionen la vida”, mencionó a la revista de TVNotas.

FOTO: ARCHIVO

Tras esto, la fuente cercana a la modelo aseguró que, a pesar de que Sergio Jr., se había ido a España para buscar una residencia en dicho país, él siempre estuvo pendiente de su hija Mila.

“Puede que él de repente sea disperso y no les llame diario, pero siempre está al pendiente, yo misma fui testigo de cómo le mandaba mensajes a Natalia para ver si podía hablarles, ya sea por llamada o por video, y Nat le decía que estaba ocupada, que estaba dormida o no le contestaba, sino hasta el otro día”, contó.

FOTO: TVNOTAS

A pesar de que el actor de 24 años tuvo que quedarse en España por un año y así obtener su residencia, él siempre ha estado al pendiente. “Natalia dice que él se fue y abandonó todo, lo cual es falso, ya que durante todo ese tiempo, él siguió pagando escuela, seguro médico, consultas y medicinas; estuvo al pendiente”.

Según comenta la amiga cercana a Natalia, menciona que Sergio le mandaba despensa y comida, pero ha sido la modelo quien le ha dicho que quiere dinero en efectivo y no eso: “Sergio le mandaba despensa para que tuviera para darle de comer, pero eso a Natália le enojaba, pues no quería despensa, ella quiere que le den el dinero (...) Lo que ella quiere es plata en efectivo (...) Te repito, la escuela siempre la ha pagado Sergio jr., pero ese fue otro sufrir y otro berrinche de Natalia”

Tras esto, contó que incluso los medicamentos para la niña se los llevaban, así como dinero y un coche para llevar a la pequeña a la escuela, quien recientemente se informó que presuntamente de los 168 días de escuela, solo ha asistido 85 días.

FOTO: TVNOTAS

“Natalia no la llevaba. La mitad del ciclo escolar no asistió, primero, porque no tenía camioneta para ir, después se la dieron y de todas formas siguió faltando, ¿entonces para qué ocupaba la camioneta?, cómo no sale a decir eso. Pelea que su ex le dé dinero, que le pague la escuela, y cuando la paga, ella desperdicia ese dinero al no llevarla”, contó la fuente cercana.

Para ir finalizando con sus declaraciones, una vez más reafirmó que toda la familia llegó a apoyarla, negando todo lo dicho por Natalia a través de los medios: “Que no mienta. También le pedía dinero a la asistente de Sergio para medicamentos o que ella los comprara y se los llevara. Pero no solo le pedía a la asistente, yo misma escuché que para la misma enfermedad, le hablaba a Sergio Mayer, a Bárbara Mori y hasta al fallecido suegro de Mayer, al señor don Jaime Camil, diciendo que no tenía dinero y todos le daban”.

“Cualquier madre, en su sano juicio, va con su abogado, le interpone una demanda por manutención y deja que las leyes hagan su trabajo, pero a ella le ha importado más salir en los medios y hablar pestes de gente que le ha tendido la mano”, comentó.