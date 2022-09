Aturo Elías Ayub: El mundo no necesita que todos sean emprendedores

El director general de Fundación Telmex-Telcel, Arturo Elías Ayub, opinó que el mundo no necesita que todos sean emprendedores, pues también requiere doctores, veterinarios, abogados y contadores.

Ante los becarios de la fundación, el también director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil dijo que "si influyen a su hermano chiquito, a su familia, si influyen tantito en su escuela, en su colonia o comunidad, seguro van a acabar influyendo en su país".

"No se trata de cuántos retweets, se trata de cuánta gente copia las cosas buenas que haces. No se trata de cuantos likes, sino de cuántos corazones tocan tus buenas obras. No se trata de cuántos seguidores tienes, se trata de cuánta gente te sigue por tus valores".

"La felicidad no la puedes guglear, la traes adentro y tienes que encontrarla en ti mismo", afirmó durante su presentación en el evento México Siglo XXI 2022 que se llevó a cabo esta noche. El empresario estuvo acompañado de los influencers Luisito Comunica, Juan Zurita, Sofía Niño de Rivera y Brianda Deyanara. Luisito Comunica coincidió en que no es necesario emprender, pues "todo tipo de profesiones son sumamente necesarias para que nuestra sociedad funcione".