Atienden a casi 400 migrantes en templo La Casa de mi Padre en municipio de Morelos

Una población estimada en 400 personas migrantes de diferentes nacionalidades fueron atendidas en el templo La Casa de mi Padre, que se localiza a aún costado de la carretera federal número 57 en las inmediaciones del municipio de Morelos; adicional a las más de 100 personas que arribaron a dicho lugar durante la noche del jueves y madrugada del viernes.

Santos Elías Casanova, pastor del templo, reveló que durante todo el día viernes estuvieron llegando migrantes a quienes fueron atendiendo conforme a sus posibilidades, aunque con complicaciones pues la cantidad de personas superó en número la capacidad; sin embargo, han sido apoyados por la ciudadanía y les ha hecho llegar apoyos.

Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA

"Estamos agradecidos con Dios y luego con la ciudadanía que no nos han dejado solos, hemos estado recibiendo de muchas partes, no solamente de aquí y creo que el corazón del pueblo ha respondido a la necesidad de ellos y realmente, estamos necesitando algo, lo pedimos y no tarda unos cuánto minutos, horas y empieza a llegar la ayuda", indicó el pastor.