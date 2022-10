Atención psicológica debe ser parte importante del tratamiento contra cáncer: psicoterapeuta

Contar con un acompañamiento psicológico como parte de esa lucha contra el cáncer puede ser de gran ayuda para el paciente, una vez que fue diagnosticado.

Para Alejandro Monreal, psicoterapeuta, es de suma importancia ese apoyo para la salud no solo física sino mental, contar con el acompañamiento psicológico que además, debe ir de la mano con el apoyo familiar y de las llamadas redes de apoyo en las que se incluyen personas que han pasado o enfrentan el mismo diagnóstico.

“Como supongo como se da en la mayoría la noticia se da de forma muy inesperada, creo que nadie está esperando un diagnóstico como tal, entonces es un momento de shock, un momento en el que la persona no logra acomodar sus sentimientos, batallan para ponerle nombre y una de las cuestiones más evidentes que me dicen, ‘no sé qué sentir, y la verdad es que pues no se sabe qué sentir al respecto y les preocupa mucho acomodar ese sentimiento, ahí es donde la psicoterapia cobra suma relevancia porque precisamente es lo que se hace en el acompañamiento, primero que nada, expresar la conmoción, hablar al respecto, externar todas las dudas, todas las tristezas, todo el enojo posible”, comenta el especialista.

En ese acompañamiento, se les ayuda a descubrir cuáles son sus círculos de apoyo más cercanos “porque muchas veces también sienten la desesperación y con quién conectas, se necesita un grupo con el que se pueda compartir la experiencia para ver cómo es que lo vivieron, cómo lo afrontaron otras mujeres y que no se sientan solas”.

Es por ello que considera que los especialistas como es el caso en oncología, deben contar con una formación multidisciplinaria, a fin de que sepan cómo acompañar en lo pertinente al paciente, “claro que un psicólogo no resuelve las dudas igual que lo haría un especialista en oncología, sin embargo ya vinculado el aspecto emocional con el aspecto médico y hacerle saber a las pacientes que no están solas tiene resultados importantes”.

Aunque reconoce que en la actualidad, los especialistas canalizan a sus pacientes que atraviesan por esa situación, con los profesionales de la salud mental, reconociendo los beneficios que ese apoyo aporta para la mejora de su salud.

“Todavía sigue habiendo muchos prejuicios en torno a la salud mental… muchos deciden irse solo por la parte médica, pero si tomara en cuenta la parte psicológica y los factores emocionales implicados, tanto en el tratamiento… sí tiene mucho impacto y de forma positiva. No estoy diciendo que por arte de magia y por estar en psicología ya la llevamos de ganar, porque depende de muchos factores pero sí dota de mucha fortaleza”, explicó.

Y es que menciona que este acompañamiento además fortalece al paciente más que darle tranquilidad, que es lo que buscan principalmente. “La preocupación es parte del proceso, y entre más informado y acompañado esté, pues esa preocupación puede disminuir pero no va a desaparecer del todo, porque hay un problema real y claramente identificable que afrontar. No se trata de que el problema le sea indiferente sino que tengan armas para afrontar el diagnóstico y lo que venga después”.