Así quedó la camioneta de Ciro Gómez Leyva tras el ataque armado en su contra

En una agresión más contra la prensa en México, el periodista Ciro Gómez Leyva reportó en sus redes sociales que sufrió un ataque armado durante la noche del jueves, indicando que pudo salir ileso del mismo gracias a la camioneta blindada en la que circulaba.

Mediante las mismas plataformas, el comunicador compartió cuatro imágenes en las que pueden apreciarse los impactos de bala en la unidad.

Cabe señalar que, según reveló el propio Ciro Gómez Leyva en su programa de este viernes, la camioneta blindada que manejaba le fue entregada por Grupo Imagen en 2017, luego de la realización de una serie de reportajes en un reclusorio.

(TWITTER)

(TWITTER)

En la misma emisión, el periodista dijo que fue una motocicleta la unidad desde donde vio que le disparaban, aunque no descartó que otro vehículo esté implicado, como se lo hicieron saber algunas autoridades del gobierno de la Ciudad de México y como mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de hoy viernes.

También dijo que no caerá en conjeturas y que no tiene a nadie a quién responsabilidad por el ataque, revelando que la empresa para la cual trabaja le ofreció la camioneta blindada porque no optó por desplazarse con escoltas, ya que "si algo celebro es haber vivido 65 años de mi vida sin escoltas".

(TWITTER)