Así luce Pablo Montero como Vicente Fernández en las fotos oficiales de la serie

Sigue la emoción por la próxima serie sobre la vida de Vicente Fernández, encarnado por Pablo Montero y en esta ocasión, sorprendieron a los fanáticos con fotografías oficiales de cómo luce el actor en su caracterización del “Charro de Huentitán”.

La revista TVNotas reveló imágenes en las que se pueden apreciar los cambios físicos a los que se ha sometido el actor y él mismo se pronunció al respecto afirmando que espera darle al público un personaje fiel y no una caricatura de Vicente.

“Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después en mi carrera. Yo, como era tan cercano a don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible. Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador”, comentó el actor y cantante.

A pesar de ser una serie no autorizada y que los fanáticos no estén de acuerdo a que Montero se haya prestado a ella, el parecido en la caracterización demuestra que el actor está comprometido con el papel.

Por su parte, el productor Juan Osorio expresó cuáles son motivos por los que invitó a Pablo Montero a participar en el proyecto, resaltando su talento para la actuación y el canto como los principales.

“Está en la edad para hacerlo, canta estupendo, le sobran características y cualidades, además, sabe montar muy bien”, mencionó para la mencionada publicación.

Hace unos días se compartió el primer adelanto en video de la serie, en él se puede ver a la actriz Angélica Aragón en su regreso a Televisa.

La serie El Último rey: el hijo del pueblo es una serie basada en la biografía no autorizada El Último Rey de la periodista Olga Wornat.