Así fue la relación de William Levy con la productora Carla Estrada

William Levy es el galán del momento. Luego de su paso por "Café con aroma de mujer", el cubano saltó a la fama internacional. Luego de que la novela fuera puesta en línea en Netflix su popularidad alcanzó niveles impensados. Actualmente, acaba de terminar de rodar en España "Montecristo".

En Europa, William Levy también fue señalado como la pareja de algunas de sus compañeras de trabajo. Esmeralda Pimentel y Guiomar Puerta entraron en la extensa lista de mujeres al que el ex de Elizabeth Gutiérrez se lo haya relacionado. No hay set de grabación que pise en donde no se vaya sin rumor.

Con Carla Estrada le pasó lo mismo. Ellos se trabajaron juntos por primera vez en la telenovela "Pasión". Ella es reconocida en el país por ser la famosa productora de "Quinceañera" y "El privilegio de amar". Desde el día en que se conocieron comenzaron los rumores de que entre ellos había algo más que una relación laboral.

Niurka Marcos fue quien instaló en los medios las especulaciones de que William Levy y la productora tenían algo. "Así empezaste, después conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa. Cuando le preguntaron de ti dijo: ‘No hace falta que sea actor, es muy lindo y además me lo co…’, entonces así llegaste. Eso es escándalo, papá", disparó la actriz hace años.

"Lo dice una señora que tiene un conflicto con su señor, que ni me enteré yo de por qué, y para molestar, lastimar o dejar mal a otra persona que es William Levy, pues le tira y me mete a mí en su asunto, no entendí por qué", se defendió por aquel entonces Carla Estrada.

Lo cierto es que la productora y William Levy solo fueron amigos. Estrada detalló incluso que si esto hubiera sido real ella no tendría "por qué esconderlo, porque no tengo que decir que no a algo que es mi vida".