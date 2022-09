Así fue la icónica aparición del rapero Coolio en Sabrina, la bruja adolescente

Este miércoles 28 de septiembre el mundo de la música recibió una triste noticia, el rapero Artis Leon Ivey Jr., conocido profesionalmente como Coolio falleció a los 59 años de edad.

La carrera del artista estuvo marcada por el gran impacto que tuvo durante la década de los años 90, principalmente por su éxito Gangsta Paradise, pero también porque se convirtió en una figura popular en la televisión.

El intérprete de Fantastic Voyage, se lució con varias apariciones como invitado en programas como The Nanny, All That y V.I.P.

Sin duda, los que fueron niños lo recordarán por cantar el tema principal de la serie de comedia de Nickelodeon, Kenan and Kell, pero este no fue el único show familiar en el que se destacó.

Debido a su fama alcanzada y la tradición de Sabrina, la bruja adolescente de tener en sus episodios invitados especiales como Britney Spears, Rupaul y las boy band del momento Backstreet Boys y NSYNC: Coolio no podría quedarse atrás.

Aunque breve, Coolio fue la estrella invitada del episodio A Girl and Her Cat, en donde se interpretó a sí mismo.

En este episodio Salem está volviendo loca a Sabrina luego de destruir su suéter navideño y hacer que la echen de la pizzeria local. Ella lo deja abandonado en un callejón, pero luego se preocupa cuando este no regresa solo a casa.

Una llamada telefónica le revela a Sabrina que Salem fue secuestrado, por lo que ella y sus tías van en su rescate. En el callejón encuentran un cartel promocional de Coolio al cual lanzan un hechizo para que tome vida y les dé alguna información respecto al paradero del gato negro.

Además, aprovechando la presencia del artista, le preguntas si puede conseguirles entradas para su concierto, pero les revela que no, ya que solamente es el cartel del callejón y no el verdadero Coolio. Será un cameo que será recordado por siempre para quienes crecieron viendo Sabrina, la bruja adolescente y escuchando la música del rapero.