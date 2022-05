Así fue la Alfombra Roja del Met Gala 2022

Uno de los eventos más prestigiosos de la moda ha llegado a Estados Unidos, es por eso que te traemos lo mejor de la ceremonia, la cual está dedicada a la antología de la moda estadounidense titulada In America: An Anthology of Fashion, la cual según Vogue se basa en los principios del estilo estadounidense y celebra los héroes anónimos del diseño estadounidense.

Alfombra roja

Ana Wintour

La escritora y jefa editorial de la revista Vogue, sorprendió a todos al aparecer con un vestido de plumas y una corona, dejando en claro que ella es la reina de la celebración.

(FOTO: AP)

Blake Lively

La favorita de muchos sin duda. La querida actriz apareció con un largo vestido en colores dorados y azules.

(FOTO: AP)

Vanessa Hudgens

Siendo una de las primeras en llegar, la guapa actriz sorprendió a todos con un dramatico vestido de encaje en color negro.

(FOTO: AP)

Austin Buttler y Priscila Presley

El próximo en interpretar al legendario músico de rock, Austin Buttler sorprendió al aparecer a lado de la esposa de Elvis, Priscila Presley.

(FOTO: AP)

Camila Cabello

La cantante llegó con un atuendo blanco con pequeños detalles en flores rosa al costado.

(FOTO: AP)

Ansel Elgort

El actor de 28 años sorprendió con un estilo clásico en blanco y negro y unos guantes a la par.

(FOTO: AP)

Billie Eilish

La cantante sorprendió con un bello vestido azul cielo con verde, mientras que su cabello negro recogido hace un gran contraste con los colores claros de su atuendo.

(FOTO: AP)

Sabrina Carpenter

La ex chica Disney apareció con tonos metálicos en color dorado y plateado, mientras que su cabello rubio caía en despeinadas ondas

(FOTO: AP)

Normani

La cantante sorprendió con un sombre y vestido negro con escote pronunciado y abdomen al descubierto

(FOTO: AP)

Lenny Kravitz

El rockero siempre se ha caracterizado por sus extravagantes atuendos y en esta ocasión no fue la excepción

(FOTO: AP)

Bad Bunny

¿Qué se podría esperar del Conejo Malo?