Así festejó Belinda su cumpleaños en Disney

Belinda se la pasó de lo lindo en Disney con su mamá y otras amistades, así lo presumió en su cuenta de Instagram, donde por cierto le echó una indirecta a su ex Christian Nodal, quien sigue disfrutando de su romance con la rapera Cazzu.

La cantante, que cumplió 33 años, disfrutó mucho de este viaje a Disney, así lo confesó con sus fans: "De los mejores viajes de mi vida, aquí los sueños sí se hacen realidad".

Equipada con todo lo necesario, y muy a su estilo, Beli posó en el paradisiaco lugar lleno de magia, donde gozó como niña teniendo de fondo el clásico castillo.

Con gorrito de Mickey, fue como la cantante apareció en las instantáneas.

Fans y amigos no solo admiraron la belleza de Belinda, afirmando que había llegado a Disney "la princesa del pop", sino que aplaudieron que esté gozando del fruto de su trabajo, pues han sido meses muy productivos para la mexicana.

Jay De La Cueva escribió: "¡Quiero estar ahí! @belindapop".

Belinda cuidó cada detalle para que este viaje fuera especial, así que hasta sus uñas fueron decoradas para la ocasión.

"No necesitamos absolutamente de nadie"

Lo que ha llamado la atención de los cibernautas es un video de un momento que colgó a su cuenta de Instagram, donde mientras disfrutaba maravillada de las atracciones de Disney, reflexionó sobre su momento de soltería.

"Nunca se ha necesitado a un novio para darse lujos, ¿verdad?", expresa en el video.

Acto seguido continúa reflexionando sobre su vida y sobre lo que una mujer que trabaja puede conseguir:

"Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, ¡de nadie!, porque solitas podemos lograr las cosas, eso es lo que nadie sabe y todos piensan; yo sin novio puedo hacer lo que quiera", expresó entre risas.

Sus palabras han sido retomadas por fans y cibernautas que recordaron cuando Christian Nodal, su exnovio y con quien ya habían planes de boda, publicó una conversación privada con ella en la que Belinda le pedía dinero para sus padres y para arreglarse los dientes.

En aquel mensaje que le generó críticas a Nodal, el cantante de regional mexicano atacaba a la mamá de su ex, Belinda Schull.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)", escribió Nodal en mayo; dicho mensaje aún está publicado en su cuenta de Twitter.