Aseguran que Ricardo Salinas pidió una auditoria a Sandra Smester por altos sueldos en VLA 

Fue a principios de agosto cuando Sandra Smester dejó TV Azteca para irse a Miami a trabajar para la cadena de Telemundo, sin embargo, a pesar de que su salida pudo parecer pacifica, las cosas dieron un giro controversial.

Y es que de acuerdo con el canal de Youtube, MichTv, el periodista aseguró que Ricardo Salinas Pliego le habría pedido a Sandra que se regresara a México para hablar de todos los gastos que hizo durante su gestión en la televisora del Ajusco, mencionando que algunos de los conductores de Venga la Alegría tenían sueldos exorbitantes.

"Llegó don Ricardo Salinas Pliego de sus vacaciones y se puso a ver números, se dio cuenta de cuánto estaban pagándole a cada uno de los conductores de 'Venga la Alegría', y cuando vio cuánto le pagan a Laura G, semanal, a William Valdés, a Anette Cuburu, vio que tenían unos sueldazos”, comentó el periodista Michelle Rubalcava.

“Salinas Pliego vio todo el despilfarro, porque no fue negocio pagar esos sueldos tan altos para algo que no generó, que no creció en comercialización, en patrocinadores, no hizo dinero, es una pérdida para él, porque es mucho dinero el que se está pagando, entonces que dijo: 'a mí me la traen de Estados Unidos a que me dé cuentas’.

El conductor reveló que Sandra tendría que realizar una visita a México para darle todos los detalles sobre los gastos a Salinas.

“Quiere comprobar que pasó con cada peso porque fue mucho dinero el que gastó, al parecer le van a hacer una auditoría”, finalizó.

Por el momento se desconoce quien será la nueva encargada de la programación y el contenido de Tv Azteca tras la salida de Sandra.