Aseguran que Paty Chapoy obligó a Daniel Bisogno a casarse para ocultar su sexualidad

Michelle Rubalcava, conductor del programa "El chismorro", afirmó en su canal de YouTube que una fuente cercana le afirmó que Paty Chapoy obligó a Daniel Bisogno a casarse con mujeres para así ocultar que presuntamente tiene otras preferencias sexuales.

"Decían que Pati Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa, esto hace algunos años, me lo contó un amigo de TV Azteca, que incluso doña Pati le dijo: 'te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí', a mí eso me dijeron".

"Por eso Daniel ha tenido varios matrimonios a pesar de que se dice que no le gustan las mujeres", agregó el comunicador.Inclusive, Rubalcava aseguró que ya todos los del medio han visto a Daniel Bisogno con quien es su presunto novio.