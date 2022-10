Aseguran que la novia de Piqué solicitó dejar de ir a trabajar ante el escrutinio público

La telenovela de Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin, y todas las semanas se conocen nuevos escándalos, rumores y datos sobre el presente de la cantante colombiana y del jugador del Barcelona.

Ahora se conoció que la actual pareja de Gerard Piqué, la joven de 23 años, Clara Chía Martí decidió tomar una decisión que cambiará su relación con el jugador de fútbol. Esto habría ocurrido luego del estreno de Monotonía, la última canción de Shakira.

¿Qué decisión tomó Clara Chía Martí?

Los fanáticos de Shakira aseguran que Clara Chía Martí es la "culpable" de haberse involucrado en medio de la pareja y esto desató la separación. Ante esto, la joven de 23 decidió tomar una drástica decisión: no ir más a la empresa Kosmos.

Kosmos es la empresa de Gerard Piqué, la cual está ligada al mundo de los deportes. Clara Chía Martí estuvo trabajando en dicha empresa durante muchos años e ingresó gracias a Piqué. Kosmos fue la encargada de la nueva versión de la Copa Davis, ya que remodeló el torneo. Por otro lado, la empresa de Piqué, también está relacionada al FC Andorra y a los derechos de transmisión por televisión de la Ligue 1 de Francia.

La noticia de que Clara Chía Martí abandonó Kosmos fue dada a conocer por el periodista español Jordi Martín. "Me cuentan que Clara ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerzas", aseguró el periodista en el programa "Socialité" de Telecinco.

Además, Jordi Martín dijo que Piqué organizó la semana pasada una cena con los trabajadores de la empresa y en la misma se lo vio al jugador de fútbol muy cariñoso con Clara Chía Martí. Sin embargo, la joven habría decidido irse de la empresa tras el estreno de Monotonía y tras los ataques que recibió por parte de los fanáticos de Shakira.