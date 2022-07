Aseguran que la crisis matrimonial que vivió Yuridia fue por 'culpa' de Mario Domm

Fue hace un par de meses atrás cuando se comenzaron a difundir varios rumores que apuntaban que Yuridia y su esposo, Matías Aranda, estaban pasando por una crisis matrimonial, y a pesar de que en ese momento se desconocía la razón, todo parece indicar que fue por ‘culpa’ de su ex, Mario Domm.

Y es que, a pesar de que todo había quedado en simples rumores, no fue hasta que la cantante abrió su corazón con el intérprete Eden Muños y reveló que no estaba bien en cuestiones del amor.

Ahora, a varios meses de esto, en una entrevista con el portal de TVNotas, una fuente cercana a la pareja reveló que los problemas vinieron después de que Mario se pusiera en contacto con Yuridia.

“Lo que pasa es que a finales del año pasado, sí pasaron muchas cosas que cimbraron la relación, pusieron en duda sentimientos y, sobre todo llegó, o más bien regresó una persona que había quedado en el pasado y que vino a mover muchas cosas”, contó la supuesta amiga de Yuridia.

(FOTO: ESPECIAL)

Tras esto, se reveló que fue Mario Domm, el ex de la cantante, quien regresó a su vida: “Lo que pasa es que, como muchos ya saben, Mario Domm terminó su matrimonio el año pasado, y por cosas del trabajo hubo un acercamiento con Yuridia”.

“Estaban buscando temas y canciones para el nuevo disco de Yuridia, Mario mandó una canción para ella y fue ahí cuando empezó a tener contacto con él”.

Matías, su esposo, se enteró de la situación y al ver la reacción que la cantante tuvo se sintió inseguro.

“Él se sintió inseguro como pocas veces, porque pese al mujerón que tiene al lado, el ver que Mario mandaba una canción, era un foco rojo; recordemos que antes de establecer bien la relación con Yuridia, él era como el comodín de sus truenes, entre Mario y Yuri, porque cada vez que se dejaban, ella iba con Matías, se contentaba con Mario y mandaba al Diablo a Matías”.

(FOTO: TVNOTAS)

Posteriormente, la supuesta fuente cercana al matrimonio aseguró que Matías había hablado bien con ella y le había dicho que si Mario regresaba a su vida, sería el truene definitivo de su relación.

“Él no iba a estar a expensas de si ella quería o no estar con él. Cabe aclarar que en ningún momento pasó por la mente de Yuridia dejarlo, aunque ahora ella aceptó que estaba cometiendo errores en su relación y por eso luchó y arregló esos pequeños desperfectos”. Además, señaló que la conversación entre la cantante y el fundador de Camila no había pasado a más que una simple charla de trabajo.

Para finalizar con sus declaraciones, la fuente aseguró que actualmente la pareja se encuentra estable, con “altas y bajas como toda relación” y a pesar de que Mario sí significó mucho para Yuridia, ahora ella ha dado vuelta a la página y ya todo quedó atrás.

“Ella le dijo a Matías que él era el hombre de su vida, todos tienen un pasado y se tiene que aprender a lidiar con eso. Mario es un músico y cantante, y en cualquier momento se podrían encontrar”.