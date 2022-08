Aseguran que Ariana Grande le rindió tributo a su expareja Mac Miller

Ariana Grande se ha unido a la lista de artistas en sacar su propia línea de maquillaje, y es que este verano lanzó su marca llamada R.E.M., consagrándose como una de las más pedidas por el público en todo el mundo.

Esta línea, la cual muchos de sus fanáticos asegura tener toda la esencia de la cantante, puede contar con un artículo dedicado a su expareja, el fallecido rapero Mac Miller.

Y es que a través de redes sociales, la usuaria de TikTok; Kaylie Vásquez, mostró un labial en colores rosas de la línea de Ariana Grande, el cual llevaba como nombre Picking Petals, siendo esta una fuerte referencia a su ex Mac Miller: “Cuando obtienes el aceite de labial de R.E.M. ‘Picking Petals’ y te das cuenta de que Ari sigue dejando pequeños recordatorios de Mac”, escribió en su video.

Según usuarios y fieles fanáticos de la cantante, el nombre del labial viene posiblemente de la canción The Way, el primer sencillo en el que Ariana y Mac colaboraban, y en el cual él rapeaba: “Picking petals off the flowers like / Do she love me, do she love me not?”, o en español: “Quitando pétalos de las flores como / ¿Me ama, no me ama?”.

También, cabe destacar que esta canción es una de las más especiales de la intérprete, ya que además de ser la primera colaboración con su antiguo amor, marcó el antes y después de su carrera, pues fue el primer sencillo que lanzó luego de dejar atrás su personaje de Cat Valentine en la serie de Victorious.

Recordemos que la relación entre Mac Miller y Ariana Grande inició en el año 2016, lamentablemente, y a pesar de que todo parecía ir viento en popa, la dieron por finalizada en el año 2018 debido a cuestiones de horarios. A los pocos meses, Ari anunció su compromiso con Pete Davidson, con quien nunca logró casarse. En ese mismo año, y al poco tiempo de haberse separado, Mac murió de una sobredosis a los 26 años.

La cantante aún lo sigue recordando a través de sus redes sociales, y a pesar de que ya se casó con Dalton Gómez, ella se quedó con la custodia del perro de Mac, Myron.