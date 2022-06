Arturo Gilio, listo para volver a Las Ventas

El gran momento taurino continúa acompañando al lagunero Arturo Gilio Quintero, quien de forma acelerada se ha recuperado de la cornada que sufrió el pasado 9 de mayo y prácticamente está listo para volver a los ruedos.

De la mano de un capacitado cuerpo médico, Arturo está realizando una gran rehabilitación en Sevilla, España, donde ha vuelto a tomar los trastos de toreo y ya apunta a su siguiente compromiso, el cual implica regresar a Las Ventas, en Madrid, la catedral del toreo mundial. Desde que sufrió la lesión, Arturo aseguró en entrevista a El Siglo de Torreón, que trataría de regresar en el menor tiempo posible, aunque los médicos pronosticaban dos meses de reposo, el joven torreonense, en base a determinación y disciplina, ha cumplido con su programa de recuperación para regresar a hacer lo que más disfruta, torear.

POR OTRO TRIUNFO

Arturo toreará este domingo en la plaza de Las Ventas, donde hace apenas unas semanas sufrió una cornada de 25 centímetros en su pierna izquierda, pero ese recuerdo ha quedado en el pasado.

La presencia de Gilio por segunda ocasión en la imponente plaza de Madrid, es fruto de las buenas sensaciones que dejó ante la exigente y conocedora afición de la capital española, quienes solicitaron su presentación, una vez terminada la Feria de San Isidro, petición que concedió la empresa administradora del importante coso.

En entrevista para el portal Mundotoro, el novillero expuso su sentir al realizar una acelerada rehabilitación, en búsqueda de experimentar nuevamente el "olé" de Las Ventas: "Estoy muy contento y responsabilizado de volver a la primera plaza del mundo. Con la recuperación voy muy bien, ha sido muy intensa, nada fácil, dándolo todo día a día, sobre todo de mucha disciplina en rehabilitación, médicos, fisioterapia, ejercicios, para poder volver", describió el torreonense al medio web con sede en España.

"El 9 de mayo sentí algo especial, nunca había sentido eso en una plaza de toros y cuando me llamaron para torear en las novilladas de triunfadores, una oportunidad que no se da cualquier día, ni a cualquier persona. Por lo tanto, con toda la ilusión, obviamente está esa responsabilidad y compromiso, pero muy contento. Al final, uno se prepara para días como estos, y hace que me olvide un poco de la cornada. No sabía cuándo volvería a torear, pensaba que sería una recuperación mucho más larga, y verme anunciado en Madrid de nuevo es un sueño", remató Arturo, quien no oculta su ilusión por volver a la plaza de plazas.

