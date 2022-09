¿Arrestaron nuevamente a Santa Fe Klan? El rapero responde

Hace unos días se dio a conocer que el rapero mexicano Santa Fe Klan había sido arrestado, esto mientras transmitía un video en vivo en Instagram, cuando durante una caminata por las calles fumaba un cigarro de cannabis. Ahora, nuevamente ha sido supuestamente arrestado en Manzanillo, según el reporte de varios medios, pero el rapero ha salido a desmentir lo dicho.

De acuerdo a información de TV Notas, el rapero tomó de más cuando asistieron a un bar ubicado en el bulevar Miguel de la Madrid Hurtado, y supuestas versiones de gente cercana, el famoso tomó de más, lo que lo habría llevado a detonar cuatro veces un arma de fuego.

El rapero, de 22 años, supuestamente disparó al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad a la salida del bar Casa Luna, señala El Financiero.

Sin embargo, ante los reportes de diferentes medios, Santa Fe Klan salió a pronunciarse en redes sociales, señalando que se encuentra en excelente estado, y pidiendo que no crean todo lo que dicen.

"¡Qué buena grabación la de ayer! Ja, ja, ja. No hablen si no saben, estamos más que bien raza, no se preocupen", escribió en un post de Instagram de su cuenta personal.