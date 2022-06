Arranca vacunación contra COVID-19 entre llanto y gritos de menores en Torreón

"Me duele mucho papá, no la necesito, me voy a morir", fueron las palabras que gritó uno de los tantos niños que temían la vacunación contra el COVID-19.

La indicación para los padres de los menores que se negaban a ser inoculados era abrazarlos, impidiendo que sus brazos se movieran y mantener los pies de los niños entre las piernas de los padres, "agárrelos bien", fueron las palabras de la enfermera al hombre que llevó a sus dos hijos a la vacunación. Uno de los niños suplicaba entre gritos y llanto que lo soltaran porque no necesitaba la vacuna, luego de la inyección continúo llorando del dolor hasta que su padre lo subió a la camioneta para esperar los 15 minutos en el estacionamiento.

No fue el único, Andrea asistió con su hijo de seis años a la vacunación en el Hospital General, desde las 6:00 de la mañana llegó, sin embargo ya había una fila larga, a Sebastián lo vacunaron al rededor de las 8:50 de la mañana.

Sebastián tenía mucho miedo y no quería asistir, pero sabía que tenía que hacerlo, "porque si no me puedo morir". Para Andrea fue un alivio que se abriera el registro para los menores, "está mejor para que puedan regresar a clases y no corran tanto riesgo", el registro de su hijo lo realizó desde el primer día que se informó sobre la jornada, "está muy bien, porque nos habían comentado que teníamos que ir a fronteras y estaba más complicado por los trabajos de los papás, y que los hayan vacunado aquí esta mejor para que corran menos riesgo".

El día de ayer se realizó la vacunación de 5 mil 930 menores de 5 a 11 años de edad en los diferentes puntos de vacunación que hay en la ciudad de Torreón.

De igual forma, Reyes Flores Hurtado, delegado federal de Coahuila aseguró que hay 54 mil dosis pediatricas del fármaco Pfizer, las cuales están destinadas para esta jornada.

El módulo se instaló previamente para comenzar a atender a las niñas y niños con iniciales de apellido A y B, únicamente del municipio, sin embargo los padres de familia comenzaron a hacer filas desde las primeras horas de la mañana.

Fue a las 8:00 de la mañana que se dio el arranque de las vacunaciones en el Hospital General de Torreón, pese a que la inoculación avanzó con fluidez, las filas se extendieron por la calle Braulio Hernández hasta una parte de la carretera Torreón - Matamoros.

La vacunación a los menores continuará hasta el 6 de julio, las autoridades solicitaron a los padres de familia respetar los días establecidos, así como los límites de edad de los niños del municipio de Torreón.

Aún se puede realizar el registro en el portal de internet de Mi Vacuna.

Atención

Ayer se vacunaron a 5 mil 930 menores en todos los puntos de vacunación.

* Hoy la jornada continuará para menores con la inicial C y D de su apellido.

* Unicamente el Hospital General tiene acceso vehícular.

* La jornada inicia a las 8 am y finaliza a las 2 pm.

* Se pide respetar los límites de edad.