Armie Hammer ahora trabaja en un hotel tras acusaciones de canibalismo y abuso sexual

Semanas atrás, comenzó a circular la noticia de que el actor Armie Hammer se encontraba trabajando como conserje en un hotel de las Islas Caimán; algo que el Morritts Resort negó, sin embargo, de acuerdo a una publicación de Variety; esto fue confirmado.

La estrella de Call Me By Your Name, se encuentra trabajando en un hotel de las islas Caimán, en donde se refugió para escapar del ojo público y el escrutinio que comenzó a recibir desde el años pasado.

Sin embargo, la publicación señala que no es camarero, sino un vendedor de tiempos compartidos.

En un inicio, luego de que se esparcieran los rumores de que trabajaba en un hotel, algo que el establecimiento negó a varios medios de comunicación. Pero después, se publicaron en redes sociales fotografías en las que el actor aparecía con el uniforme del resort.

Ahora, Variety dice que "una fuente dice que Hammer está vendiendo tiempos compartidos en un hotel en las Islas Caimán, y que todos los demás que sugieren lo contrario son inexactos".

"Está trabajando en el resort y vendiendo tiempos compartidos. Está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia", señala la fuente.

Por último, el informante dijo que quiere permanecer en el anonimato.

Además, una fuente señaló que el actor había pasado un tiempo en recuperación en un centro de rehabilitación después de la caída de su fructífera carrera actoral.

Hammer es bisnieto del magnate Armand Hammer; sin embargo, Variety reporta que no recibe nada de la nómina familiar, por lo que necesita de un trabajo normal.

El actor, que ha formado parte de grandes producciones como The Social Network, Call Me By Your Name y Death on The Nile, ha perdido su capacidad de encontrar empleo en Hollywood, después de que el año pasado varias mujeres lo acusaron en línea de abuso sexual y comportamiento inapropiado.