Armas de mujer, la nueva serie con Kate del Castillo

HBO sigue ofreciendo nuevas producciones a sus usuarios y el próximo 29 de septiembre se estrenará una más, Armas de mujer.

De acuerdo con un comunicado, narra la historia de cuatro mujeres que, tras un evento imprevisible, deben unir fuerzas para salir adelante. A pesar de su enemistad, ahora tienen un secreto y un objetivo en común.

“Las diferencias hacen que la gente se una, porque queremos saber más de los demás, de lo que no sabemos, de lo que no actuamos, de lo que no somos”, expresó Kate del Castillo en un comunicado, quien añadió que es la primera vez que se une a este tipo de géneros donde hay tintes de comedia.

“Es un género diferente a lo que hemos hecho, la comedia oscura, el 'dramedy', y me encanta la comedia, creo que estamos en un momento en que queremos comedia”, aseguró-

Juntas deberán enfrentar toda clase de obstáculos y dejar a un lado viejas rivalidades para poder desafiar a los terribles criminales y asesinos que las han dejado a merced de su suerte, pero la sororidad puede más que cualquier problema del pasado.

“Hay cero probabilidades de convertirse en amigas, pero la vida hace que así sea”, manifestó Jeimy Osorio en la misiva.

“En la serie son evidentes las similitudes y las diferencias de estas cuatro mujeres. Imagínate una batalla de boxeo entre diferentes actrices, diferentes personajes, diferentes países, diferentes culturas, diferente música por dentro”, dijo Roselyn Sánchez.

Este cuarteto de mujeres complejas está integrado por “Ángela” (Kate del Castillo), una ama de casa, madre de una adolescente que hará todo por cuidarla, pero depende de su marido en casi todo.

Sofía (Roselyn Sánchez) cuya ambición en la vida es ser madre, Esme (Jeimy Osorio) una mujer intensa y Viri (Sylvia Sáenz), una mujer dependiente de su familia, quien piensa que no tiene armas para valerse por sí misma.