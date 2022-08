Armando Guadiana niega tener vínculos con la mina que sufrió derrumbe en Sabinas

A través de un comunicado, el Senador, Armando Guadiana Tijerina, negó tener vínculo alguno con la mina accidentada en el municipio de Sabinas, situación que se ha difundido en medios de comunicación nacionales.

De acuerdo con el documento, Guadiana Tijerina reiteró que "son mentiras" las publicaciones que difundieron diversos medios y negó categóricamente ser el dueño o que sus familiares estén involucrados con la mina, que está ubicada en Agujita, Municipio de Sabinas, Coahuila.

“Es importante resaltar que, ante esta gran tragedia que hiere a toda la comunidad de la Región Carbonífera un servidor, mi hermano José Luis y diversas Empresas Mineras de la zona, hemos estado colaborando en las reuniones técnicas con los tres órdenes de gobierno; asimismo, hemos puesto a disposición equipo de trabajo y personal para agilizar el rescate de los mineros”, según manifiesto en el mismo.

Añadió que "siempre he sido garante de la libertad de expresión, además de ser un hombre congruente, transparente y jamás se ha ocultado ante los medios de comunicación, ya que siempre he dado la cara y hoy no es la excepción".

“Les pido a todos los medios nacionales, así como a las y los reporteros que difundan información verídica, que trabajen con ética y verdad, y que fundamenten sus investigaciones, pues hoy es tiempo de ayudar a la comunidad de Sabinas, ya que estoy convencido de que con la suma de todos los esfuerzos, tendremos buenas noticias”, puntualizó.