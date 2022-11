Aprueban diputados locales reforma en materia de Guardia Nacional

Este martes, la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevó a cabo la Décima Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

En dicha sesión, previo a la aprobación del Proyecto de Decreto de la Cámara de Diputados que reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, intervinieron el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, además de externar sus posicionamientos Diputadas y Diputados.

En su intervención, reconoció López Hernández que en 2024 hubiera sido imposible la construcción de un consenso con otras fuerzas políticas porque el país iba a estar inmerso en pleno proceso electoral para renovar el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, la mayoría de los congresos locales y ayuntamientos, así como la presidencia de la República.

VER MÁS Coahuila, un referente para todo México en muchos sentidos: Adán Augusto

Seguridad es responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno, dijo Riquelme sobre reforma a Guardia Nacional

Respecto a los agregados a la reforma constitucional, señaló que refieren la manera en que actuarán las fuerzas armadas, capacitación, disposición de recursos para tareas de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos. Dicha modificación del plazo va directa al actuar de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública que se extenderá hasta el 2028.

Por su parte, el diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles, criticó al gobierno estatal y sostuvo que este, es un gobierno que no escucha en las tareas de seguridad pública, pues usa a las fuerzas de seguridad para reprimir la crítica de la oposición además de algunos actos de corrupción.

En el mismo pleno, la diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez del Partido Verde Ecologista de México, señaló que la seguridad es un tema de relevancia y la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública será importante para la pacificación del país.

Asimismo, la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del partido Unidad Democrática de Coahuila, resaltó la urgencia de que retornen los fondos para el combate a la inseguridad en los municipios y destinarlos a equipamiento y capacitación policial.

No obstante, la diputada Mayra Lucila Valdés González, del Partido Acción Nacional, dijo no estar de acuerdo con que las fuerzas de seguridad regresaran a las calles, ya que vivimos un estado de crisis en seguridad en el país al que pareciera que no le interesa resolver al Ejecutivo Federal.

Mientras, la diputada Lizbeth Ogazón Nava por Morena, reconoció el compromiso de la Federación con la seguridad pública puesto que antepusieron la seguridad de los coahuilenses que impulsa el Congreso de la Unión.

Y finalmente Guadalupe Oyervides Valdés, del Partido Revolucionario Institucional, sostuvo que el actual contexto político y social, no nos permite prescindir de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y esa ampliación de su permanencia hasta el 2028, permite continuar con el trabajo de seguridad que en Coahuila ha tenido grandes resultados gracias a la coordinación.

En el acto, Miguel Ángel Riquelme Solís, recalcó que la seguridad nacional es un tema crucial para las familias y ciudadanía, por lo que agradeció el acompañamiento de las fuerzas armadas que a través de la coordinación han estado realizando las tareas de seguridad pública en la entidad para mantener el entorno de tranquilidad y paz en Coahuila.

Finalmente, y luego de cuatro horas, dicha iniciativa de reforma fue aprobada con 22 votos a favor por parte de todas las fracciones parlamentarias, pero con la excepción de los dos votos del PAN que votó en contra de esta propuesta.

Tras un breve receso, se reanudo la sesión, misma en la que Diputadas y Diputados, plantearon las siguientes iniciativas:

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado, y de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone modificar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado.

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se plantea adicionar una fracción XXVI al artículo 109 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado.

4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto con objeto de adicionar un artículo 188 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto con el objeto de modificar el Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

Asimismo, se aprobaron por mayoría de votos el siguiente dictamen:

- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprueba el Proyecto de Decreto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue:

Quinto. Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser:

I. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil;

II. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma;

III. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución.

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión.

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo.

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución.

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado un el Artículo Séptimo Transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.

Se dispuso remitir el presente Decreto al Congreso de la Unión para efectos de lo consignado en el artículo 135 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.