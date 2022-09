Aprueba Cabildo de Piedras Negras reformas a Constitución Política del Estado de Coahuila

Integrantes del Cabildo de Piedras Negras aprobaron y autorizaron por mayoría de votos, las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, particularmente en materia electoral y de paridad de género; y en los artículos 27, 33, 35, 76 y 77 de dicho ordenamiento legal.

“Se puso a consideración del Cabildo en sesión extraordinaria el paquete de la reforma electoral que se manejó en el Congreso del Estado de Coahuila, y que fue puesto a consideración de todos los municipios, es parte del proceso de reforma constitucional a la Constitucional de Coahuila que se tiene que cumplir”, señaló Hermelo Castillón Martínez, Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario municipal explicó que, una vez que el Congreso aprueba un dictamen en tal sentido, lo envía a los municipios del Estado de Coahuila para que manifiesten si están o no de acuerdo con ello; por lo que fue presentado dentro de los puntos a revisar en la citada sesión extraordinaria de Cabildo.

Castillón Martínez hizo mención que la citada reforma contempla un total de siete puntos, entre ellos, dar acceso a grupos vulnerables, permitir y obligar que siempre en la conformación de las planillas se contemplen para el caso de las representaciones proporcionales las figuras, por ejemplo de representantes de pueblos o grupos indígenas que puede haber en el estado, de adultos mayores.

Incluso periodistas y de otros sectores más que tienen características de vulnerabilidad, ya que se pretende dar acceso a la toma de decisiones en la conformación del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

“Se busca que las boletas electorales no solo tengan el nombre del candidato, sino también, ya como una obligación el apodo con el que se conoce e incluso una foto del contendiente o de cada uno de los contendientes, con el propósito de que las personas que no saben leer y escribir o no identifiquen, no se confundan y tengan más seguridad a la hora de su sufragio”, indicó Castillón Martínez.

También estableció que, otro punto que conforma esta reforma es buscar un poco más de autonomía e independencia, de las decisiones que el Tribunal Electoral tenga que tomar al momento de las decisiones jurisdiccionales, que se den en una contienda electoral.

El Secretario del Ayuntamiento estableció que, lo que se busca es abrir el panorama de participación, la claridad, la transparencia; además de referir que otro punto es el de la paridad de género al insistir sobre la obligación de respetar en las planillas, y ser incluyentes.