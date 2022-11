Apolo presenta su nuevo tema titulado Lux

Con guitarrazos estridentes, una buena batería ensordecedora, un bajo que va marcando el férreo sonido y una voz que estalla en todo su esplendor, Apolo, la banda originaria de Chihuahua, se prepara de nueva cuenta para lanzar nueva música.

Como muestra de ello, el cuarteto lanzó el sencillo Lux, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que marca su regreso a la escena musical. Apolo dará un show en la estación del metro Copilco el próximo viernes 18 de noviembre.

A más de 10 años de existencia, Apolo ha dado vida a 3 álbumes (Tercer Solar, Guardián, producido por Omar López Rodríguez de The Mars Volta y At The Drive In y Rimuri), un EP (Apolo), un disco en vivo (Live in Stockholm) y un par de sencillos, Tenebras (2021) y Lux (2022).

Desde que comenzaron su andar por la escena del rock, la banda se ha ganado con creces el respeto y cariño del público y de los medios de comunicación.

En 2011 formaron parte del Festival Marvin, que les valió ser escuchados y vistos por un público bastante ávido de buena música, pero sobre todo de mucho rock y actitud. Más tarde, en 2012, se dio la oportunidad de llegar al festival Maquinaria, donde compartieron escenario como Slayer, Marilyn Manson, Mastodon, Deftones, entre otros. Así como, ese mismo año, lanzaron su primer EP en formato digital.