Aplicarán multas a quienes tiren basura en vía pública de Torreón

Autoridades de Torreón informaron que de manera inmediata comenzarán a ejecutar sanciones en contra de aquellas personas que sean sorprendidas dejando basura o cualquier desecho en la vía pública, ya sea al interior de las colonias, en el tráfico o aprovechando terrenos abandonados en la periferia, se trata de una estrategia para evitar nuevas inundaciones como las registradas en días recientes.

Fue ayer cuando se reunieron funcionarios del Ayuntamiento para evaluar indicadores de seguridad pública semanales, encuentro en el que además se abordó el tema de las lluvias y las consecuencias que dejaron en Torreón, especialmente de las inundaciones que se atribuyeron a los bloqueos en el drenaje por exceso de basura y otros desechos.

Al respecto brindó mayores detalles el alcalde Román Cepeda, quien afirmó que pese a las afectaciones en diversas colonias, espacios públicos y vialidades, se cuenta ya con reporte de solución o atención en proceso, lo que da por terminada la acción emergente del municipio en torno al tema.

No obstante advirtió que se pondrá en marcha de inmediato una acción para aumentar la vigilancia en términos de limpieza, para el cual se contempla ya la aplicación de sanciones que se encuentran detalladas en la reglamentación municipal, esto al margen de las actividades que se realicen de parte de la oficina de Limpieza Municipal, vía Servicios Públicos y con el apoyo de las brigadas de La Ola.

-¿Qué estrategia van a seguir con las inundaciones?

"Sanciones, la aplicación de las sanciones ya existentes, multas y sanciones ya existentes más otras que se adicionen a partir del cambio del nuevo Bando de Policía y Buen Gobierno, que se dio en la anterior sesión de Cabildo, es lamentable tener que llegar a esto pero estamos tratando de hacerlo, creo que la campaña de 'Agarra la onda y tu basura también' yo creo que ha sido insuficiente, vamos a redoblar la campaña, pero también vamos a seguir insistiendo en un tema que es muy importante, que es queremos llegar a donde tenemos que llegar, no podemos tener un Torreón con mejor imagen si no aprendemos a ser mejores ciudadanos, y es un comentario que todo mundo ya sabe, pero la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, tenemos que seguir trabajando y, si es necesario ya reforzar el tema de sanciones y multas, lo habremos de hacer", señaló el alcalde.