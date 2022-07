Por 'flamazo' en local de Gómez Palacio, multan a gasera

Por el accidente que dejó lesionadas a 7 personas, la dirección de Protección Civil de Gómez Palacio aplicó una sanción por 300 UMAS a la empresa gasera que surtió al local donde se registró el flamazo el pasado 21 de julio. Además, la dependencia emprendió una revisión de estos negocios semifijos en la ciudad, a fin de detectar fallas que pudieran representar un riesgo.

José Miguel Martínez Mejía, titular de la citada dirección, informó que la multa aplicada fue conforme al reglamento de Protección Civil, la cual equivale a poco más de 28 mil pesos.

Además de la multa, la dirección junto con el asesor externo de Protección Civil de la gasera, revisarán las constancias de capacitación, además se hará una revisión de la estación de servicio que se encuentra en Gómez Palacio, así como de los camiones repartidores de gas para verificar que cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias.

Y es que parte del concepto por el que se aplicó la multa, es por no seguir los protocolos y poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Recordar que el accidente se registró en el estanquillo de Lerdo de Tejada y bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio, cerca de las 8:30 horas del jueves 21 de julio. Los lesionados aún luchan por obtener una indemnización de parte de la empresa.

Martínez Mejía, comentó que tras lo sucedido, emprendieron una revisión de estos lugares, que por su naturaleza, no requieren de un dictamen de Protección Civil para su funcionamiento, incluso reconoció que muchos de ellos se instalan sin dar vista a la dependencia.

Es por ello que en conjunto con las áreas de Plazas y Mercados así como de quien expide las licencias de funcionamiento, realizan la revisión al no contar con un padrón de estos negocios.

Al momento, solo se han notificado ciertas cuestiones, las cuales deberán ajustar en un lapso de 48 horas, de lo contrario podrían ser acreedores a una sanción económica e incluso de una clausura.

"Lo que se les está pidiendo, que su servicio que sean tanques, que no pasen los 15 kilos y que no sean surtidos en el lugar, que ellos vayan a la compañía de gas y que no vaya ninguna repartidora", detalló Martínez Mejía.

Sobre el caso donde se registró el flamazo mientras surtían un tanque estacionario, dijo que a los propietarios del local no se les aplicó ninguna sanción.