Aplican medidas en anexos de Gómez Palacio y Lerdo

Al menos 28 medidas de seguridad se han aplicado en el mismo número de Centros de Rehabilitación de Gómez Palacio y Lerdo que han incurrido en diversas irregularidades. Estos lugares se enfocan principalmente en la atención de personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas.

Derivado de la vigilancia a estos establecimientos, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) ha detectado que la mayoría no cuentan con avisos de funcionamiento, por lo que operan de manera clandestina. Además, no cumplen con las condiciones físico sanitarias adecuadas. Se han encontrado anexos con más de 100 personas y con solo tres sanitarios, que no tienen notas de ingreso y egreso de las personas, alimentos caducados en las despensas y fauna nociva.

Jesús Rentería Maldonado, jefe de la oficina regional de la Coprised, explicó que en este año se han supervisado 30 centros de rehabilitación en dichas ciudades y que la intención es que cumplan con la Norma Oficial Mexicana 028 de la Secretaría de Salud para la Prevención, Tratamiento y Control de las adicciones. También se recomienda a los centros de rehabilitación que den aviso al Ministerio Público cada que reciban a una persona.

El funcionario aclaró que las medidas de seguridad no significa que se clausuren los establecimientos, sino que se trata de apercibimientos. Hasta en tanto no se corrijan las irregularidades, estos lugares no pueden recibir a más personas con problemas de adicciones.

"Los anexos son responsabilidad primero del Centro Estatal de Prevención de las Adicciones, de Coprised y de manera indirecta también tiene que ver el Ministerio Público", agregó.

Rentería Maldonado mencionó que hasta ahora, no tienen quejas relacionadas con malos tratos en los anexos ya supervisados.

El titular de la oficina regional de la Coprised dijo que ellos tienen un censo de 37 centros de rehabilitación en Gómez Palacio y Lerdo pero que se calcula que son alrededor de 70, contando aquellos que operan sin aviso de funcionamiento.

Atención

Cumplimiento de la NOM.

* Estos espacios deben contar con una persona responsable del servicio, además de que el tratamiento que ofrecen debe respetar la dignidad de las personas, así como su integridad física y mental.

* En general, el centro de rehabilitación debe estar siempre en perfectas condiciones de higiene, mantenimiento, iluminación y ventilación y el número de usuarios que pueden ser admitidos dependerá de la capacidad del establecimiento.