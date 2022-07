Aplican dosis de refuerzo a personal de salud de Piedras Negras

Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dieron a conocer que concluyeron con la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para el personal de salud que estaba pendiente de recibirla.

Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, precisó que específicamente en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" tuvieron la vacuna accesible para todo el personal o trabajador que tenía pendiente la aplicación del refuerzo.

Detalló que fueron alrededor de 200 trabajadores de la salud que estaban pendientes, tomando en cuenta la rotación de personal que se tiene, como por ejemplo; el que se va a hacer algunas prácticas o el personal de medicina que está haciendo el internado.

Recordó que en nuestro territorio está autorizado después de las dos dosis del esquema, un refuerzo e incluso una adicional después de transcurrir seis meses de haber recibido la también llamada tercera dosis.

Estableció que desde el pasado viernes 8 de julio, se dio la opción de que dicha población acudiera a recibir la dosis adicional. Inclusive, dijo que cuando se abrió esta posibilidad, se hizo una campaña intensiva, no solamente en el hospital, si no también en la Jurisdicción Sanitaria, es decir, en los distintos lugares de trabajo.

"La mayoría porque, cuando se hizo la campaña de la dosis adicional, no cumplían con el requisito de la temporalidad, hay que recordar que la indicación es: una dosis adicional posterior, al menos de cuatro a seis meses después de haberse aplicado una tercera dosis; entonces, no era el tiempo todavía de aplicarse un refuerzo", respondió Moscoso González sobre la causa por la cual no habían recibido el segundo refuerzo.