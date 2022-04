Aplica IMSS Coahuila vacuna contra COVID-19 en centros de esparcimiento y empresas en días de asueto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila acude, durante los dias de asueto, a los lugares de esparcimiento y empresas que permanecen en labores para continuar con la campaña intensiva de vacunación contra COVID-19; esta mañana, en la Región Sureste se movilizó una brigada a la empresa De Acero y otra a Bosques de Monterreal.

Personal del Instituto aplica el biológico AstraZeneca a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquella que requiera completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

Adicionalmente, el IMSS en Coahuila mantendrá módulos de vacunación en la UMF No. 81 de Cd. Acuña los jueves y viernes; UMF No. 70 de Saltillo; UMF No. 23 de Sabinas, jueves y sábado; UMF No 24 de Nueva Rosita, viernes y sábado; HGSZ/MF No. 6 y Casa de la Cultura de Parras el jueves, viernes y sábado, y el HGSZ/MF No. 20, de la calle Francisco I. Madero, el viernes y sábado.

Se solicita a la población en general continuar con las medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.

SITIOS DE VACUNACIÓN EN DÍAS DE ASUETO

Sitio de Ubicación Municipio Días

UMF No. 81 Ciudad Acuña Jueves y viernes

UMF No. 70 Saltillo Jueves y viernes

UMF No. 23 Sabinas Jueves y sábado

HGZ/MF No. 24 Nueva Rosita Jueves, viernes y sábado

HGSZ/MF No. 6 Parras de la Fuente Jueves y viernes

Casa de la Cultura de Parras Parras de la Fuente Jueves y viernes

HGSZ/MF No. 20 Francisco I. Madero Jueves, viernes y sábado