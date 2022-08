Apenas se han cubierto mil millones de pesos de los casi 14 mil de Agua Saludable

Ven muy lento el avance en el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, se han ejercido apenas mil millones de los 14 mil que se tienen presupuestados para las obras, y las licitaciones han sido muy opacas, a la par de las caídas en la plataforma de Compranet.

Shamir Fernández Hernández, diputado federal, explicó que ya se asignó la construcción de la obra de la planta potabilizadora y en estos momentos se hace otra licitación de las líneas de conducción, pero realmente es lenta.

"La verdad es que va lento, no tiene el avance que quisiéramos, porque, a fin de cuentas, queremos agua, necesitamos agua, la idea es que se termine para el 2024, entonces, necesitamos estar todos presionando, hablo de todos los partidos políticos, porque es agua, no necesitamos que sea un partido en particular", comentó.

Señaló que el presupuesto es de casi 14 mil millones de pesos, de los cuáles, se han asignado apenas cerca de 2,800 millones, pero no se han pagado ni mil millones de pesos.

Por otra parte, el legislador federal dijo que la caída de la plataforma Compranet ha sido una problemática constante en la actual administración federal.

"Hay licitaciones que se ven a través de una manera física, que no está mal, sin embargo, se tiene un portal que para eso se dedica, que está diseñado para eso, hace una semana o dos se cayó bastante tiempo, ha sido un problema constante, estábamos viendo las líneas de conducción, que es un tramo que nos interesa muchísimo dentro del programa de Agua Saludable, y ya no supimos ni quien ganó", explicó.

"¿Qué queremos? Pues que gane quien sea pero que haga bien la obra, necesitamos darle seguimiento, ver cuál empresa ganó y si fue asignación directa ¿o cómo fue? Pero sí estamos enterados de que, desgraciadamente, se va muy seguido el (servicio del) Compranet)", añadió.