'Entre más rápido pueda operar, mejor', dice alcalde de Torreón sobre Agua Saludable

“A mí nadie me ha citado”, admitió este jueves el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, sobre los posibles informes de avance que pudiera dar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto al proyecto Agua Saludable para La Laguna, en torno al cual se han lanzado diversas críticas por la falta de transparencia por sus avances o posibles retrasos.

Cuestionado este día por medios de comunicación, el alcalde señaló que no ha recibido mayores detalles de ese proyecto desde hace varios meses, prácticamente desde que se encontraba en calidad de alcalde electo, posteriormente fueron los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Airpuro, quienes tuvieron un encuentro con alcaldes de la Laguna y brindaron algunos detalles que se les habían transmitido desde el Gobierno Federal, pero en adelante ninguna autoridad de la propia federación ha dado a conocer mayores avances, así como la posibilidad de aplicar proyectos complementarios derivados del mismo en los municipios.

“Ya tenemos yo creo que algunos meses que nos invitó el gobernador Riquelme de Coahuila, a un informe que se hizo del orden pues en todos los municipios que estamos ahí en suerte, incluso no sé si era electo (alcalde), no estaba en funciones… Lo que no creo es que vaya a estar en mi administración, en esta administración, ojalá y sí, ojalá estuviera, todo lo que tiene que ver para bien de Torreón y de La Laguna, bienvenido, creo que es un gran proyecto, quisiéramos saber y no lo digo como una crítica, al contrario, no me han citado para dar ningún informe, hay muchos puntos que yo sí tengo que poner en la mesa, de suma, no de cuestionamiento, por el contrario”.

Cepeda dijo que es de interés para el Ayuntamiento de Torreón saber cifras exactas respecto a las posibles partidas en favor de proyectos complementarios en municipios, tales como los arreglos en las redes de distribución de agua potable, construcción de tanques de almacenamiento y distribución, así como de otras acciones de fortalecimiento a los organismos municipales de aguas.

De la misma forma insistió en que no se ha tenido algún contacto desde la Conagua o el Gobierno Federal al respecto, por lo que se dijo a la expectativa de que eso suceda en los próximos días, esto al considerar que sigue pasando el tiempo y que la población demanda que se pueda concretar cuanto antes el “Agua Saludable para la Laguna”.

“A mí, insisto, a mí nadie me ha citado para ver si hay 300 o 500 o 100 (millones de pesos en proyectos), lo que sea es bienvenido, claro, pugnaremos porque sea el mayor número de presupuesto para Torreón, por ser la población con mayor número de habitantes y de kilómetros de líneas, pero bueno, estaremos viendo a ver qué tienen… Entre más rápido pueda operar, mejor”, señaló Cepeda.