Anuncian a ganadores del Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri 2022

La Secretaría de Cultura de Coahuila y el Centro de Lectura Digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, anunciaron este martes a los ganadores del Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri 2022, el cual se distribuye en dos categorías.

Cabe recordar que este galardón lleva el nombre de un escritor fundamental para la literatura nacional. Considerado uno de los precursores del microrrelato en Latinoamérica, el coahuilense Julio Torri empleaba la brevedad, la ironía, el humor y la inteligencia en cada uno de sus textos. Solía mezclar poesía, narrativa y ensayo, para dar pauta al juego y la interacción.

Torri nació el 27 de junio de 1889 en Saltillo, y murió el 11 de mayo de 1970 en Ciudad de México. En vida, perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua desde 1942 y fue profesor emérito de la UNAM desde 1953. Publicado en 1940, “De fusilamientos” da cátedra de su oficio como cuentista.

Ver otro rostro de la literatura

El escritor lagunero Eduardo Armando Rivera Rocha, colaborador de El Siglo de Torreón, resultó ganador en la categoría de Obra inédita. El originario de Ciudad Lerdo, Durango, participó con su obra “Páginas perdidas, olvidadas y arrancadas de la literatura mexicana”, bajo el pseudónimo “Potasio 9”.

El trabajo de Rivera fue evaluado por un jurado que incluyó a los escritores Liliana Blum, Atenea Cruz y Antonio Ortuño.

En entrevista, Armando Rivera compartió con emoción que la génesis de este libro data desde hace tres años. Contiene aproximadamente 45 cuentos breves que tratan de mostrar el otro rostro de la literatura mexicana, fuera del canon de escritores como José Revuelta, Juan José Arreola o Juan Rulfo, entre otros.

“Quise imaginar quiénes son los demás, quiénes son esos que se quedaron a medio camino o que no tuvieron lo suficiente para triunfar. Así nació, los cuentos suelen tener un tono de burla, para burlarse de toda esta solemnidad que a veces rodea el ambiente literario, a la figura del escritor. Básicamente es eso, una historia que va desde antes del lenguaje hasta cuando los escritores dejan de ser útiles”.

Por las venas de Rivera fluye la sangre de un cuentista nato, explora y se desenvuelve en este género en todas sus formas. Además, es partidario de que cada libro exige su forma y, en este caso, el proyecto le pedía ser redactado con la morfología de cuentos breves.

“No es que sean ocurrencias, pero son historias que requieren de mucha concreción, porque si después se le agrega más información, se pierde lo interesante. Me gusta mucho el cuento breve, en especial, porque el silencio cuenta mucho; están estas figuras de elipsis, donde se eliminan elementos, dejando sólo lo esencial, para dar a entender más de lo que está escrito ahí. Eso es lo que intenté en la obra, espero se haya conseguido”.

Historia programada

Mientras tanto, en la categoría de Literatura Digital, la ganadora fue la artista visual capitalina Anni Garza Lau, por su obra titulada “Desvaneciendo”. En este rubro, el jurado estuvo integrado por Horacio García Lozano, Ximena de Guadalupe Astrain López y Ari Vicent Ehrenberg Lesur.

Contactada vía telefónica, Anni Garza Lau describió que su proyecto consiste en un experimento de formas y comportamientos, que buscan introducir al lector en una serie de sensaciones sobre lo que está leyendo. La obra es interactiva, pues el lector debe realizar algunos gestos para poder avanzar en la historia.

“Me encanta leer novela y cuento desde hace muchos años, y me gusta mucho escribir cuentos cortos. De hecho, ya había hecho uno para otro proyecto y ese se publicó en la revista Este País, como parte de un proyecto del Museo Carrillo Gil. Por otro lado, yo soy programadora, entonces me gusta mucho el código creativo, que es una rama de la programación que se preocupa por la forma y la experimentación de algoritmos, donde no es completamente predecible cuál va a ser el resultado. Lo que hice fue mezclar estos dos gustos en una historia corta”.

La obra de Anni Garza Lau está basada en el lenguaje de programación Java Script. Sobre el uso de la programación como un nuevo lenguaje, observa que no hay un aspecto de la vida que no esté atravesado por la tecnología, por eso es importante entender por lo menos cómo funciona. Así mismo, aplaudió que existan premios que tengan esta vocación, pues abren una ventana a la experimentación de nuevas formas narrativas.

Cada ganador del Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri 2022, será acreedor a un estímulo económico de 50 mil pesos y la publicación de sus obras.