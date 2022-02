Ante CF Montreal, Santos busca su pase a cuartos de final en la Concachampions

Tuvieron que esperar 24 horas, pero finalmente los Guerreros del Santos Laguna se medirán esta noche al CF Montreal en el partido de vuelta de la ronda de los octavos de final en la Liga de Campeones de Concacaf.

La programación del trabajo semanal de los Guerreros tuvo que ser cambiada debido a los problemas de seguridad causados por las intensas nevadas en Canadá, pero, a decir de los propios jugadores albiverdes, eso no puede ser una excusa para no ganar el partido de esta noche, programado a comenzar a las 19:15 horas, tiempo de la Comarca Lagunera. El Estadio Olímpico de Montreal recibirá este encuentro, al que Santos llega con ventaja de 1 por 0 en el marcador parcial, luego de que el pasado martes lograron los laguneros la victoria por la mínima, con agónica anotación de Alberto Ocejo.

En este torneo se aplica la regla de los goles de visitantes, por lo que si Santos Laguna llega a marcar un gol, el CF Montreal deberá ganar por dos tantos, lo que sin duda es un buen incentivo para que los albiverdes busquen adelantarse temprano en el partido. En caso de que el encuentro termine 1 por 0 favorable a los canadienses, se procederá a la definición mediante el cobro de tiros de penalti.

La Concacaf designó a un cuerpo arbitral de nacionalidad costarricense para dirigir el trascendental encuentro; Juan Gabriel Calderón será el árbitro central, con Juan Carlos Mora y William Arrieta en las bandas.

AUSENCIAS

Santos Laguna deberá ingeniárselas esta noche sin uno de sus referentes en defensa, ya que el central ecuatoriano Félix Torres regresó ayer a Torreón luego de acusar una molestia muscular, por lo que se decidió darle descanso y rehabilitación para contar con él durante el partido del fin de semana. Otra ausencia para los de La Laguna será la de su entrenador; Pedro Caixinha arrojó positivo a una prueba de detección de COVID-19, por lo que fue aislado y no podrá salir hoy al banquillo, tomando su lugar el lagunero Rafael Figueroa, auxiliar técnico del portugués.

Fue el propio Figueroa quien explicó ayer los motivos de ambas ausencias en la conferencia de prensa previa al partido: "Voy a poner en contexto por qué estoy aquí, desafortunadamente Pedro está positivo a COVID. Al salir del país se nos hacen pruebas; en esas pruebas sale negativo, pero al ingresar aquí, a Montreal, a Canadá, nuevamente se nos hacen pruebas y en estas Pedro sale positivo. Ahorita Pedro está aislado, estamos siguiendo todos los protocolos de sanidad y esperando su recuperación. El tema de Félix... Se determinó que se regresara a Torreón por temas físicos y también por el área médica se determinó que no podría presentarse a jugar, para que pueda llevar su recuperación bien", explicó.

Figueroa, quien ha pasado casi toda su vida deportiva vistiendo el uniforme de Santos, fue claro al señalar que la expectativa de los Guerreros es alta en esta competición internacional: "Sabemos perfectamente lo que nos estamos jugando. Montreal tiene un gran equipo, con grandes jugadores. Mañana nos vamos a enfrentar, se va a presentar un partido difícil. Sabemos perfectamente el entorno que se nos va a presentar. Estamos muy preparados para lograr eso. Tenemos el objetivo muy claro de pasar a la siguiente fase", sentenció.

CANCHA SINTÉTICA

El volante Fernando Gorriarán también compareció en la conferencia de prensa virtual y aseguró que más allá del frío que pudiera presentarse, lo que más pudiera complicarle la vida a los Guerreros es la superficie sobre la que se juega: "Me ha tocado jugar con mucho frío, me tocó jugar con menos 15 grados centígrados en Europa. El problema acá no es tanto el frío, sino es la cancha, es un sintético raro y no estamos acostumbrados a este tipo de pisos, pero no puede ser una excusa. El equipo está mentalizado en llevarnos la llave y no importa lo que suceda después", afirmó el uruguayo.

"Gorri" lamentó las ausencias de Torres y Caixinha, pero recalcó su confianza en que el resto de sus compañeros tienen suficiente capacidad para lograr una nueva victoria que sentencie la eliminatoria: "Félix es un jugador muy importante para nosotros, pero al igual que todos los compañeros que no pudieron venir por distintos temas. Es necesario tener un plantel activo porque no sabes cuándo vas a necesitar de un jugador. Tenemos que buscar ampliar la ventaja y tratar de avanzar a la siguiente fase, que es lo que queremos".

Con base en que el equipo no ha recibido gol en los dos partidos más recientes y en que han mostrado una mejoría en posesión del balón, Gorriarán confía en que podrán conseguir una victoria esta noche y dejar atrás los tragos amargos: "la verdad que es un poco complicado escuchar los comentarios negativos. Estamos acostumbrados. Es imposible que a todo el mundo les agrade nuestra manera de jugar, depende mucho también de los rivales. Hoy estamos pasando por más confianza, llevamos dos partidos sin recibir goles. Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la vida. Nuestra gente y lo que significa el club, tenemos todo para avanzar. Queremos obtener un logro internacional", concluyó.

ANTECEDENTE

El único antecedente en el país de la hoja de maple fue hace 13 años y los canadienses ganaron 2-0 con goles del cubano Eduardo Sebrango al equipo de la Comarca, dirigido en ese entonces por Daniel Guzmán.

En la ida celebrada la semana pasada en el Corona, el CF Montreal dio muestras del poderío ofensivo que cuentan, con el peligroso delantero hondureño Romell Quioto, quien acumula cinco goles en 19 partidos en la Concachampions.

Los canadienses pueden apoyarse en el mediocampista keniano Victor Wanyama, quien tuvo tres recuperaciones de balón e impidió que los laguneros hilvanaran jugadas de peligro. El guardameta Sebastián Breza destacó con ocho atajadas y fue colocado en el XI ideal de la Concachampions.

De acuerdo al reporte estadístico, el mediocampista Alan Cervantes, que realizó cuatro remates, lideró al equipo en pases completos, con 44, mientras que el uruguayo Fernando Gorriarán dio la asistencia en el gol de Ocejo, además de pisar el área enemiga, gracias a que el juvenil Edgar Games se encargó de la media de contención.

13

AÑOS

han pasado desde que Santos Laguna se midió de visita a Montreal, perdiendo 2-0.