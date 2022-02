'Bastante problema' para aficionados de Santos la reprogramación del partido en Canadá

No fue fácil y se sigue complicando el viaje de dos aficionados laguneros que partieron rumbo a Canadá para apoyar al equipo de Santos en el partido de vuelta de octavos de final de la Concachampions contra Montreal.

Tras anunciarse que el duelo había sido reprogramado 24 horas debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en el sureste, Gerard Cristerna y Ramón Cervantes (integrantes de la barra La Komun) han buscado la manera de reprogramar sus vuelos de regreso, ya que su vuelta a la comarca comenzaría el miércoles a las 17:00 horas, lo que no les permitiría asistir al encuentro de los Guerreros en el Estadio Olímpico de Montreal, el cual dará inicio a las 19:15 (se iba a jugar este martes).

“De Torreón somos dos (aficionados al Santos en Canadá), de Estados Unidos andan como otras tres personas, y en lo que hemos andado conocimos a varios que viven aquí pero son mexicanos y le van al Santos. Ahorita estamos buscando quien nos haga el favor de quedarnos con ellos y nosotros movernos para cambiar los vuelos. Vamos a hacer todo lo posible por quedarnos, ya estamos aquí y vamos a apoyar al equipo”.

“Para que fuera más económico, viajamos dos días, puros vuelos con escala y nos salió más barato. Viajamos de Torreón a Guadalajara en camión; Guadalajara a Cancún, de Cancún a México y de Ciudad de México a Toronto, fueron dos días de viaje. Aparte, llegamos a Toronto, estuvimos un día ahí y viajamos a Montreal pero, ¡no manches, está bien caro!. Nos habían dicho que eran 35 o 40 dólares, y no, nos salió en 198 dólares. El presupuesto de nosotros no era para tanto. Pase lo que pase me voy a tener que quedar; hablamos con la directiva, le platiqué nuestro asunto y a ver si nos apoyan con unos tres boletos”.

Además, contó que en su visita ha tenido oportunidad de reunirse con aficionados del Celtic de Escocia.

“Tengo un amigo en Toronto, lo vimos y nos invitó a un barecito. Hablando con ellos, nos comparten su impresión de todo lo que hacemos por el club, la impresión que nos dan acá en Canadá es de cómo le hacen, porque nos ven aquí caminando en la nieve, el clima está demasiado frío, estamos a menos 14 grados”.