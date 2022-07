Anna Ferro explica cómo enfermó y murió Fernando del Solar

La muerte de Fernando del Solar no solo dejó un vacío en el corazón de miles de mexicanos, sino también en el alma de su última esposa Anna Ferro, quien a través de una rueda de prensa habló un poco más del fallecimiento de este querido conductor.

Durante este encuentro, Anna reveló que a Fernando le había dolido mucho la muerte de su padre, provocando que sus defensas bajaran y su salud se agravara, provocando que se enfermara.

“Ustedes saben que hace unas dos semanas y media su papá falleció, le dio mucha tristeza y fue una tristeza muy fuerte para él, la cual le costó mucho trabajo superar y sus defensas le bajaron. Empezó con una gripe normal y se fue agravando a una neumonía en un par de días”.

Posteriormente, Anna contó que sus familiares, desde su madre hasta sus hijos, ya habían ido a despedirse de él: “Su mamá y su familia y todos los chicos vinieron ya a despedirse de su mamá temprano para cerrar este ciclo con él”.

También dio más detalles sobre el velorio y contó que será a puertas cerradas y solo asistirán pocas personas debido a la situación tan triste por la que pueden pasar sus familiares.

“Será a puerta cerrada, sí van a venir algunos amigos más cercanos y no porque ustedes no hayan sido sus amigos sino porque es por este dolor tan fuerte que está provocando, es difícil que te vengan a dar las condolencias cuando no hay forma de reparar el dolor, entonces disculpenos si no los estamos dejando pasar”.

Anna reveló que no tenía ganas de ver a la prensa en un principio, ya que era muy difícil para ella llevar a cabo todo este proceso.

“Quise hacer esto porque sé que esto es lo que Fer hubiera querido. Ayer la verdad no los quería ver, si les soy honesta, pero hoy decidió porque él creció realmente aquí, aquí él hizo su carrera, aquí él conoció, entonces es por eso que estoy aquí, no por mi, sino por el amor que le tenía a él”.

“Me siento destrozada, solamente quisiera que él regresara pero sé que no es así", contó entre lágrimas.

(FOTO: ESPECIAL)

Anna afirmó que Fernando se estaba aferrando a la vida y “luchó arduamente hasta el último momento”: “Él estaba aferrado a la vida, y sí quería estar con nosotros aquí todavía, pero el cuerpo le quedó chico, necesitaba algo más grande, por eso se fue. Él le ganó a la enfermedad, la verdad, le ganó la batalla desde el 2020”.

Para ir finalizando, confesó que estuvo con él hasta el último momento, afirmando que pudo despedirse y darle el último adiós: “No me quedé con nada, estuve con él hasta el último instante y eso me hace sentir muy bien”.

Al último, se reveló que no hará misa como mucho se cree: “Vamos a hacer una ceremonia espiritual, no habrá misa, él creía en dios, en todas las dimensiones, él no creía en la religión porque para él la religión te limita y él cree que aunque somos en diferentes religiones todos somos uno solo y todos somos espíritu y vamos a hacer a la misma dirección”.