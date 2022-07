Ángela Aguilar se roba la noche en los Premios Juventud; lanza sencillo

Ángela Aguilar destacó con su presencia en Premios Juventud, la celebración se llevó a cabo el día de ayer desde Puerto Rico, en dónde la artista deslumbró con su belleza al desfilar por la alfombra roja para después sorprender a la audiencia al al interpretar su más reciente sencillo Se disfrazó, seguido de Piel canela.

Según un comunicado, Aguilar cautivó también con sus cambios de vestuario que la hacen ser tendencia y convertirse en un icono de la moda; además, la más joven de la dinastía Aguilar, fue parte del homenaje a Kany García en el que interpretó Para siempre y unió su talento al lado de Kany, Cazzu y Goyo para entregar DPM (De Pxta Madre), un himno liberador con una fusión refrescante de música acústica y tropical, que brinda un mensaje de empoderamiento.

No se puede dejar de lado lo que el nombre Ángela Aguilar significa actualmente en la industria, siendo una digna representante de la música mexicana, hecho que se refleja al ser galardonada en dicha premiación en las categorías “Álbum Regional Mexicano del Año” por “Mexicana Enamorada” y “Artista Femenino - on the rise”, siendo Ángela la cantante mexicana más nominada.

A la par de su exitosa participación en Premios Juventud, Ángela estrenó hace unas horas el videoclip oficial de su tema Se disfrazó, mismo que se desprende de su reciente producción discográfica Mexicana enamorada, álbum considerado por Premios Juventud como “Álbum Regional Mexicano del Año”.

Se trata de una canción cuya temática principal es el desamor, haciendo alusión a cuando se atreve a dar todo en una relación y lo único que se recibe son mentiras y decepciones y es con este tema, que Ángela Aguilar deja al descubierto una vez más su talento y versatilidad.

El videoclip fue grabado en Zacatecas, de donde Ángela es embajadora de turismo, con la intención de hacer revivir un cuento de princesas, en donde un hechizo, una historia de amor y un baile fueron piezas claves para relatar una de las canciones que marcará un antes y un después en la carrera de Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que dicha producción audiovisual tiene una intención más allá de la de mostrar el talento de la joven cantante, el vídeo, tiene como fin crear conciencia de la importancia de la ayuda en tratamientos oncológicos pues los vestidos que se usaron para la grabación del video han sido usados por Ángela en sus shows, mientras que las pelucas utilizadas pertenecen a una fundación dedicada a hacer pelucas oncológicas para niñas con cáncer, a la que Ángela ha donado cabello.