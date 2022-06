'Ángel David era un niño noble, servicial, lo único que queremos es traerlo de regreso'

Como un niño noble, servicial, inteligente y de un gran corazón, es como su familia describe a Ángel David Flores Treviño, quien pretendía entrar este año a la carrera de Medicina, pero unas balas terminaron con su corta vida.

"Tenía una luz impresionante, era un niño que mucha gente lo queríamos mucho, por su nobleza, por su alegría por su carisma, era un niño sano, era un niño muy servicial, siempre estaba para los demás", dijo en entrevista para El Siglo de Torreón, Elvira Treviño, tía del joven.

En medio del dolor de haber perdido a su hijo menor, sus padres ahora luchan por llevar su cuerpo a casa en Gómez Palacio, pero los trámites del vecino país de Estados Unidos, no lo han permitido.

Hoy el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se comprometió a brindar todo el apoyo para que Ángel esté de regreso en su país y en su ciudad.

"Hablé con mi hermana en la mañana, no tienen noticias, el consultado el día de hoy iban a ir pero creo que es festivo allá y no lo abrieron, no tienen noticias del FBI, lo único que saben es que no les van a entregar el cuerpo hasta que tengan terminadas las investigaciones, no hay respuesta por ningún lado", comentó.

Sobre el apoyo prometido por el gobernador, dijo que "están precisamente viendo ese tema con el gobernador Aispuro para ver cómo él nos puede apoyar para agilizar el traslado pero lo que es de Tijuana hacia acá. Dijo que andaban viendo para hacerlo llegar hasta Gómez Palacio, para agilizar todos los trámites", comentó.

Elvira Treviño comentó que desde hacía 15 días, Ángel se encontraba vacacionando en Los Ángeles junto con sus padres, cuyo regreso estaba proyectado para este lunes 20 de junio, sin embargo la aerolínea les cambió la fecha para el miércoles.

"Tenían como 15 días que se habían ido a Estados Unidos, estaban de vacaciones, como ya estaba por terminar preparatoria y porque iba a entrar a la escuela de Medicina se fueron de vacaciones", compartió.

Ante las dificultades que han enfrentado, los familiares de Ángel David lanzan un llamado a las autoridades federales para que exijan justicia por lo sucedido con él.

"Que nos apoyen en tanto trámite para que pueda estar el cuerpo lo antes posible en Gómez Palacio y poder estar con ellos unidos compartiendo su dolor, y pues darle cristiana sepultura al niño, lo único que queremos es tenerlo en Gómez Palacio", exigió su tía.