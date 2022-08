Andrés Tovar enfrenta cuestionamientos del supuesto embarazo de Maite Perroni

Ante los constantes señalamientos que se han hecho sobre un posible embarazo de la actriz Maite Perroni, su pareja sentimental, Andrés Tovar, ha decidido romper el silencio y aclarar, de una vez por todas, si es verdad que se convertirán en padres.

En días recientes se dijo que Perroni había sido captada con una sospechosa pancita y usando ropas holgadas, lo que confirmaría la espera de su primer hijo; sin embargo, el productor asegura que estas versiones son falsas y aunque no descarta formar una familia con la también cantante, por ahora no se encuentra en sus planes:

"No es cierto, es falso, Maite no está embarazada, tenemos muchos planes juntos, por su puesto, pero les iremos platicando y contando de nuestra voz, y compartiendo con los fans de Maite, con el público, con los medios, en cuanto así se vayan dando. Pero es falsa esa información que se difunde", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tovar agregó que aunque se encuentran felices y enamorados no quieren apresurar nada, por ahora disfrutan de su relación y el tiempo que pasan juntos: "Estamos muy enamorados, iremos paso a paso y de la mano de Dios", dijo Andrés.

Desde el inicio de su historia, la pareja ha tenido que sobrellevar la polémica, ya que, de acuerdo con la revista TVNotas, ambos habrían empezado a salir cuando él todavía estaba casado con la actriz Claudia Martin.

Pero esta no es la primera ocasión en la que los involucran en temas de paternidad, en abril de este año, la misma revista aseguró que Maite tenía tres meses de embarazo y que era solo cuestión de días para que compartiera la noticia con el mundo entero, algo que jamás sucedió.

Por el contrario, la pareja se tomó con mucho humor lo que decían de ellos, tanto así que, en esa ocasión, desmintieron la noticia de una manera muy articular.

En su perfil de Instagram, Andrés publicó una fotografía al lado de su amada la cual acompañó con la frase: "Es pan dulce, nomás", a lo que Maite añadió, "y pura felicidad".