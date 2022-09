Ana González Bello se encuentra con la maternidad en película

La apuesta de los servicios de "streaming" por contenidos en español cada día va en aumento, pero la nueva plataforma de TelevisaUnivision, ViX+, tiene como meta convertirse en el espacio más grande del mundo para contenido exclusivo en español.

Hasta ahora, ViX+ ha entregado contenidos diversos como las series La Doña: María Félix y, La mujer del diablo. Pero también han apostado por películas originales, como la secuela de Mirreyes contra Godinez y Enfermo Amor. Ahora, le toca a Las Vocales, la cual acaba de estrenarse este 31 de agosto, una cinta de la directora Silvia Tort.

La película está cargada de poder femenino, pues además de que su directora es mujer, el filme está lleno de talento femenino que está listo para hacer reír al público.

En Las Vocales, se cuenta la historia de una madre soltera que logra que su hijo sea aceptado en una de las mejores escuelas. Pero, ella no es tan "fresa" y rica como las demás mamás, por lo que tendrá que enfrentarse a un mundo completamente opuesto a su realidad, ya que ella es muy "desmadrosa" y "honesta", así como desinteresada de las apariencias en las que están sumergidas "las mamis" de la nueva escuela de su hijo "Chuyin".

Es precisamente la actriz Ana González Bello, quien da vida a la protagonista "Claudia", quien habló con El Siglo de Torreón para platicar sobre este proyecto, que, además, es el primer protagónico en su carrera como actriz.

Interpretar a "Claudia" fue una gran sorpresa, pues señaló que: "Mi agente me estuvo marcando, pero yo estaba en una clase, me mando un mensaje diciendo que tenía súper noticias y yo estuve dos horas desconectada de mi celular. Ese mismo día, hasta las 11 de la noche, que pude localizarlo, me dio la noticia. ¡Celebramos mucho! Pues es mi primer protagónico en cine".

Las Vocales, además de contar con la participación de Ana González Bello, tiene en sus créditos a figuras como Gabriela de la Garza, Rocío Verdejo, Tana López, Ligua Uriarte, Susana Alexander, César Rodríguez, Italivi Orozco, Luis Orozco, Rubén Blanco, entre otros.

FOTO: CORTESÍA

¿Qué tanto tiene 'Claudia' de ti?

"Creo que nos parecemos en esta, como… visión de la vida, donde vas en esta vibra, como en buena onda y torpe, no pensando mal de la gente, y ya que te encuentras con la gente mala onda, nos pasmamos y no sabemos qué hacer. Y ya, creo que 'Claudia' está escrita con una vibra muy bonita, entonces, me fue fácil identificarme, aunque no soy mamá y no tenemos las mismas experiencias de vida".

¿Fue difícil tomar el rol de una madre sin serlo?

"No, porque tengo muchas amigas mamás, tengo mi propia experiencia con mi mamá, y fue muy simpático hablar con mis amigas y decirles: 'Oigan, la duda que más tengo, es ¿cómo le hablas a tus hijos?' Porque, por un lado, yo decía, bueno, claro, una mamá es dulce, tierna y luminosa, y mis amigas, así de 'No. O sea, mis hijos son la ratita uno y ratita dos; este, enano, hamburguesín'. Lo cual me da mucha risa. Y como que 'Claudia' y 'Chuyin' también tienen esta dinámica, como, o sea sí, de mamá e hijo, pero con mucha comunicación, de mucha risas, de poder llevarse muy bien. Entonces, creo que me sirvió mucho hablar con mis amigas".

¿Crees que 'Claudia' es un choque de realidad para la escuela que estaba dominada por 'Roberta'?

"Sí, creo que 'Claudia' empieza con mucha emoción, pensando, 'ya la armé, ya le di a mi hijo, la educación rica, fifí que merece, y eso es lo único'. Y luego se encuentra con que no es lo único, que muchas veces pasa, cómo no siempre la mejor preparación, ni lo más caro, pues no siempre es lo que más te hace feliz o lo que más te llena. Y se encuentra con estas mujeres que le piden cosas que ella ni sabía que debía tener, que no entiende por qué son importantes y, bueno, lo divertido es ver como cae en ese juego, como dice: '¿Ah si?, pues yo también voy a ser alasiada y entaconada, y voy a vender mi coche para hacerle la mejor fiesta a mi hijo', y ya luego descubre que no es eso".

¿Alguna vez te has sentido en una situación similar a la de 'Claudia'?

"Sí, sí me ha pasado, no tantísimo, pero me ha pasado. El primer corto que hice, El Beso, nos fue súper bien, y nos fuimos a Cannes, al Festival de Cannes, nos fuimos al Short Film Corner y mis amigos que habían hecho la película dijeron 'vámonos, aunque nos quedemos en un tapanco los tres, en el lugar más barato, vámonos con el dinero que sea?. Y, llegamos a este mundo de yates, del sur de Francia, de fiestas, de gente así súper… Digo, no tuvimos ninguna experiencia desagradable. Yo tuve un productor que me ofreció ir por copas a su departamento, antes de presentarme a Robert Pattinson, y fue como, no gracias. Me dijo, 'tengo aquí un penthouse en frente del mar', y yo, pues chido. Felicidades. Creo que es lo más cerca que he estado en un mundo así de rico. Nos fuimos a una fiesta, donde la gente, o sea gente de otro nivel, como 'fashion', con unas cosas muy raras, y luego fuimos a un antro donde estaba Justin Bieber, una cosa muy rara. Justin Bieber de repente se paró a cantar y rapear, y le trajeron como un barco lleno de champaña y con luces, una cosa como de que: rarísimo".

FOTO: CORTESÍA

¿Qué tan diferente es ser la protagonista, a tus otros proyectos?

"Sí, hubo una diferencia práctica, que estuve yo todo el tiempo en el set, que me encantó, me fascinó. Me fascinó estar en el set todo el tiempo, y no estar esperando en el cámper. Y también los retos, las diferencias personales, en mis sentimientos, en las que yo decía, chale, es una parte en la que yo tengo, en mi trabajo, mantener la atención del público, contar la historia, hacerle honor al guion, estar cien por ciento cuál es el viaje, porque bueno, no se filma en orden. Entonces, estar pendiente de dónde vengo y a dónde voy. Pero fue un trabajo bien padre, y me gustó mucho. O sea, sí dije, ya, quiero ser protagonista siempre. Dénmelo todo".

¿Te quedaste con algún aprendizaje de tu personaje (Claudia)?

"Sí, me gusta que es una mujer capaz de pedir perdón, cuando se da cuenta de que metió la pata, creo que ese aprendizaje me quedó. Qué bueno, enloqueció, se dejó llevar por la locura, pero finalmente es capaz de pausar un momento, de entender que las cosas no van por ahí, y que digo, es bien difícil pedir perdón. Me parece que reconocer cuando la cagaste y, además, pedirle perdón a la gente a la que lastimaste".

¿Hay algún personaje que te habría gustado darle vida, si no fueras 'Claudia'?

"'Greta', bueno no, 'Roberta' también. Es que 'Roberta' es maravillosa, es mala, y además Gabi de la Gaza lo hace fabuloso. Me hubiera gustado 'Roberta' o 'Greta', que también tiene unas cosas así como súper, es muy divertida".

¿Cómo fue trabajar con el niño (Ruy Gaitán), quien da vida a 'Chichín', tu hijo?

"Es muy divertido, es muy cansado, porque los niños tienen batería infinita, pero yo me la pasé muy bien. Ruy es precioso, es un niño simpático, inteligente, buena onda, hicimos muy bien click. Y el resto de los niños que estuvieron en el rodaje, también. Yo jugué juegos de manitas y adivinanzas muchísimo. Comprobé que todavía existe el "Marineno que fue a la marimarimar". Fue muy bonito, y además los niños son entregados, o sea, terminando la filmación, había unas niñitas, unas hermanitas con las que estuve mucho tiempo, que ya me abrazaban como si fuera yo su tía".

¿La película te dejó con ganas de ser mamá?

"No, fíjate, nunca he querido. Pero me gustan mucho los niños. No, la verdad es que nunca se me ha antojado, ni después de esta experiencia, pero, yo voy a ser la tía 'cool' siempre".

¿Cómo definirías a la película Las Vocales?

"Es una comedia, ligeramente una farsa, que sí habla del amor, pero lo padre es que creo que habla del amor materno, pero también el amor propio, el amor entre amigas, el amor entre mujeres, que a mí se me hace algo padrísimo. Las redes de apoyo entre mujeres, son las cosas más maravillosas del mundo, también hay competencia de estas mamás, que es parte de la comedia, pero es justo esa competencia media fársica, como el personaje de Gabi, que es una mamá 'mamona', insoportable, y de las apariencias. Un poco como para evidenciar justo lo que ya no queremos, como decir, es chistoso, porque es un poco ridículo, como que ya no estamos para andar discriminando a la gente por como se ven o cuánto dinero tienen, o por su orientación sexual. Entonces, sí, es una comedia con mensaje bonito y algo de farsa".

¿Consideras que en la actualidad es complicado para las actrices encontrar papeles como 'Claudia', que llegan para reinventar el rol de una mujer en el mundo?

"Sí, totalmente, pero creo que estamos viendo ya como un cambio. Creo que ya estamos saliendo, bueno de lo que he hecho, y los castings que estoy haciendo, me doy cuenta de que ya hay un interés por escribir personajes femeninos que se salen de las cajas que ya teníamos, que finalmente pueden ser cliché y son estereotipos, pero son tipos de personas de personajes que no gustan ver.

La mamá mala onda, la suegra medio mala onda, y la chava muy linda, muy buena onda, y la villana; que padre y sigamos viendo.

Pero también queremos ver a mujeres reales, a mamás que no es nada más, la mamá que está ahí en la parte de atrás, viendo de fuera la historia de los protagonistas jóvenes, queremos ver a mamás jóvenes, a mamás un poquito más grandes, viviendo y siendo mujeres. Haciendo cosas y siendo las protagonistas de sus historias. Yo quiero creer que ahí vamos".

¿Qué reacciones esperas de la gente cuando la gente vea la película?

"Espero que la gente le guste, creo que la razón por la que se hacen tantas comedias en México es porque a los mexicanos vivimos, respiramos, soñamos y hacemos comedia. Somos una cultura muy simpática que enfrenta la vida con mucho humor. Todo, la vida, la muerte, los problemas, todo lo enfrentamos con mucho humor. Entonces yo espero que la gente la vea, se sientan identificados, identifiquen a sus mamás, a sus amigas mamás, a sus hermanas, y que la disfruten mucho, se rían, y por ahí les quede una reflexión bonita sobre el no perderse a sí mismo por querer ser alguien que no eres".

Las Vocales se encuentra disponible para ver en el servicio de "streaming" ViX+ desde el 31 de agosto para todos los usuarios suscritos, lo que supone una nueva apuesta para el cine hecho en México.