¿Ana Gabriel confiesa haber tenido una relación con una mujer durante 32 años?

A través de las redes sociales de la emblemática cantante se revelaron una serie de tuits, los cuales ya fueron borrados, en donde Ana Gabriel confesaba que había finalizado su relación de más de 30 años con una mujer, la cual se presume es madre biológica de su hija, la cual adoptó a los 8 años.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la mexicana detalló presuntamente la relación que llevaba con su vestuarista, Diana Verónica Paredes, la cual lamentablemente ya había finalizado.

De acuerdo con los mensajes, los cuales fueron rescatados por la revista mexicana TVNotas, se podía leer lo siguiente:

-

“En mi vida como artista me he mostrado abierta ante el público, he sido flexible, pero con el tiempo he cuidado y puesto una línea entre la vida de Ana Gabriel y la vida privada de María Guadalupe”.

(FOTO: TVNotas)

Posteriormente, los presuntos tuits de Ana Gabriel confesaron la relación que la cantante tuvo con su vestuarista:

“Hace algunos años se me vinculó afectivamente con la señora Diana Verónica Paredes, la cual ha sido mi vestuarista por 31 años y a la que le debo lo que soy, tanto el amor y respeto de nuestra hija, cuyos padres cómo lo saben son el señor Mario Cázares y Diana Verónica”.

Tras esto, la intérprete de Simplemente amigos abrió su corazón y reveló toda la verdad mediante estos tuits:

“Hoy me veo forzada a enviar este mensaje, abriendo puertas que nunca pensé abrir, dando declaraciones las cuales jamás pensé dar, dejando atrás el chisme, las mentiras y las notas que solo generan un monopolio a los medios”, agregó.

“La señora Diana Paredes y yo hemos decidido poner fin a una historia de 32 años viviendo experiencias y momentos inolvidables. Me abro con ustedes, amigos-fans, para pedir respeto y detener los chismes, críticas y parloteos de esa relación que hoy termina”, finalizó la cantante. Por el momento, la mexicana no ha dado más declaraciones al respecto.

Cabe destacar que la vida amorosa de Ana Gabriel siempre ha sido un misterio. En sus inicios, se había informado que su primer amor había sido la carismática conductora Verónica Castro, a la cual se presume le compuso la canción Simplemente amigos, sin embargo ninguna de las dos ha confirmado este hecho.