Ana de Armas no iba a interpretar a Marilyn Monroe en Blonde, ¿qué actriz rechazó el papel?

El pasado 28 de septiembre se estrenó por la plataforma de Netflix la película Blonde, con la actuación de Ana de Armas, interpretando a Marilyn Monroe. El film también cuenta con la participación de actores como Adrien Brody, Bobby Cannavale y Julianne Nicholson.

La cinta no fue bien recibida por la totalidad de la audiencia, por algunas escenas polémicas, sobre todo las de violaciones. A pesar de las críticas, cinéfilos y expertos en el tema reconocen que la actuación de Ana de Armas no dejó nada librado a la suerte y que supo interpretar a la cantante con sus movimientos, su voz y sus gestos casi iguales. Pero en un primer momento, la actriz cubano-española no era candidata a ser protagonista de Blonde.

Antes de que se decidiera por la actriz de 34 años, Andrew Dominik tenía como candidatas a dos estrellas y una de ellas era Naomi Watts. Lo que ocurrió con esta artista británica, que actualmente tiene 54 años, es que hicieron una prueba, pero no resultó como se esperaba para el papel. El suceso consistió en una sesión fotográfica.

En la secuencia de fotografías que llevaron a cabo con la ganadora de un Premio SAG, la lookearon como Marilyn Monroe, con su icónico vestido blanco. Pero ella no siguió adelante porque comenzó otro proyecto, donde interpretó a otra figura histórica: Lady Di. De este modo, el rol protagónico de Blonde quedó vacante y Naomi se dedicó a hacer la película biográfica de Diana Spencer, la princesa de Gales.

Otra de las estrellas pensadas para transformarse en la modelo que cautivó al público en los años 50 y 60, fue Jessica Chastain. Los creadores de la película hicieron un casting, comunicaron su incorporación en un proyecto de 2014, pero la ganadora de importantes premios, entre ellos un Oscar, dos SAG y un Globo de Oro, dio un paso al costado y volvió a dejar libre el puesto actoral. El motivo fue que sintió que "el papel no era emocionante", según declaró en una entrevista del momento.