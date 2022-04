AMLO respalda a Cuauhtémoc Blanco ante solicitud de desafuero

Luego que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentara una solicitud de desafuero en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificaciones de documentos, fraude procesal y falsedad de declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mostró su respaldo y apoyo y afirmó que sigue siendo una persona de toda su confianza.

Aseguró que los ataques contra Cuauhtémoc Blanco son por parte de una asociación delictuosa que hay en ese estado entre el poder político y la delincuencia. En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal acusó que al gobernador morelense lo dejaron "atado" en el Congreso y en la Fiscalía local, impedido de hacer acciones, pero afirmó que seguirá visitando ese estado y apoyando a su población.

Señaló que el gobierno entregó cargos por 10 y 15 años que impiden mover a un fiscal general y a los fiscales anticorrupción a pesar de que no den resultados. "¿Él sigue siendo una persona de toda su confianza?", se le preguntó "Sí, y lo que hay detrás, para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería. Es que Morelos había una asociación delictuosa, en Morelos se alimentaban y nutrían mutuamente el poder político y la delincuencia. Entonces la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo".

"Gente del mismo Gobierno lo ataca", se le señaló en Palacio Nacional. "Tiene gente que le heredaron, allá hicieron las leyes antes de que saliera el gobierno anterior de tal forma que lo dejaron atado en el Congreso, la Fiscalía. Una de las cosas que hicieron en el periodo neoliberal, era de que daban cargos por 10, 15 años, y no se puede mover a un fiscal estatal. No solo eso, como burla, también 10, 15 años para los fiscales anticorrupción, puestos por los gobernadores.

"Hay fiscales, ya lo he dicho aquí, que llevan 10 años, o más y si vemos los resultado ya no deberían estar, si se tratara de cualquier trabajador ya los hubieses despedido, no es nada subjetivo, son resultados. 'A ver, ¿Qué has hecho en el tiempo que llevas?' Si en 10, 15 años no has avanzado, pues tú eres parte del problema.

"Entonces eso sucede en Morelos, lo dejaron a Cuauhtémoc rodeado, atado, impedido de hacer cosas y lo hemos estado ayudando y yo voy a seguir visitando Morelos y estamos apoyando a ese pueblo que es extraordinario, ejemplar el pueblo de Morelos, desde el sitio de Cuautla, desde que se coreaba aquello que dice -palabras más, palabras menos - porque ahí estaba precisamente José María Morelos defendiendo el movimiento independentista 'por un cabo doy un real , por un soldado un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón'", dijo.